快訊

今回暖上看29度 吳德榮：明起強烈冷氣團再襲、這天最冷探8度氣溫

今回暖上看29度 吳德榮：明起強烈冷氣團再襲、這天最冷探8度氣溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天上午起至周六晨另一股強度比前波稍強，影響更持久的強冷空氣南下，仍以達強烈大陸冷氣團的機率為最高，期間北台灣持續濕冷。本報資料照片
明天上午起至周六晨另一股強度比前波稍強，影響更持久的強冷空氣南下，仍以達強烈大陸冷氣團的機率為最高，期間北台灣持續濕冷。本報資料照片

今晨冷空氣已減弱，平地最低氣溫為新竹關西鎮12.1度；而各地區平地最低氣溫約在13、14度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量漸減，北海岸、東北角有降水回波，伴隨局部降雨。

吳德榮說，今天至明晨北海岸、東北部仍有局部短暫降雨，其他各地天氣好轉；各地氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。今天北部14至24度，中部14至28度，南部14至29度、東部13至26度。

吳德榮表示，明天上午起至周六晨另一股強度比前波稍強，影響更持久的強冷空氣南下，仍以達強烈大陸冷氣團的機率為最高；明天上午起氣溫逐日漸降，周四晚、周五晨氣溫降至最低，部分平地將出現8度左右的最低氣溫。期間北台灣持續濕冷，中南部多雲時晴，白天微涼、早晚冷，應注意保暖

周六白天起冷空氣略減弱、北台灣仍濕冷；吳德榮表示，周日冷空氣略增強，北台灣由濕冷、漸轉乾冷，仍應注意保暖。下周一移動高壓由華中出海，台灣各地啨朗穩定，清晨有強輻射低溫，白天氣溫升。

吳德榮 保暖

延伸閱讀

吳德榮：周六起入冬最強極地大陸氣團來襲 下周二恐寒流

冷！11度 吳德榮：今明白天晴暖入夜極冷溫差大

吳德榮：今轉晴明再下雨 周四起大陸高壓籠罩晝暖夜冷

今北台灣濕冷 吳德榮：下周一鋒面到、降雨明顯

相關新聞

產業凋零？ 全台唯一中藥系傳停招

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系為國內第一個專門以中藥專業與生物技術課程為主的系所，也是唯一以中藥為主的大學系所，但最...

藥浴包、月子餐 72年中藥行轉型

成立於一九五一年的黃長生中藥行，迄今已有七十二年歷史，目前經營者為第三代的廖庭妍，卅八歲的她畢業於社工系，從小在中藥材裡...

今回暖上看29度 吳德榮：明起強烈冷氣團再襲、這天最冷探8度氣溫

今晨冷空氣已減弱，平地最低氣溫為新竹關西鎮12.1度；而各地區平地最低氣溫約在13、14度。中央大學大氣科學系兼任副教授...

象鼻岩曾估千年才塌 未料4年就斷鼻

象鼻岩前天「斷鼻」，台大地質系特聘教授徐澔德曾預測，象鼻岩塌掉至少要上千年，他昨受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，...

女王頭在內 台灣8大美景現危機

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩崩毀，「鼻子」斷裂墜海，外界擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管...

天冷猝死 醫：室內更易發生

冷氣團來襲，氣溫驟降，台北市消防局統計，前天至昨日上午八時，共有五起ＯＨＣＡ個案，為三男二女，到場無呼吸心跳，當場身亡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。