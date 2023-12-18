今回暖上看29度 吳德榮：明起強烈冷氣團再襲、這天最冷探8度氣溫

今晨冷空氣已減弱，平地最低氣溫為新竹關西鎮12.1度；而各地區平地最低氣溫約在13、14度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量漸減，北海岸、東北角有降水回波，伴隨局部降雨。

吳德榮說，今天至明晨北海岸、東北部仍有局部短暫降雨，其他各地天氣好轉；各地氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。今天北部14至24度，中部14至28度，南部14至29度、東部13至26度。

吳德榮表示，明天上午起至周六晨另一股強度比前波稍強，影響更持久的強冷空氣南下，仍以達強烈大陸冷氣團的機率為最高；明天上午起氣溫逐日漸降，周四晚、周五晨氣溫降至最低，部分平地將出現8度左右的最低氣溫。期間北台灣持續濕冷，中南部多雲時晴，白天微涼、早晚冷，應注意保暖。

周六白天起冷空氣略減弱、北台灣仍濕冷；吳德榮表示，周日冷空氣略增強，北台灣由濕冷、漸轉乾冷，仍應注意保暖。下周一移動高壓由華中出海，台灣各地啨朗穩定，清晨有強輻射低溫，白天氣溫升。