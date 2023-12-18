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今回暖上看29度 吳德榮：明起強烈冷氣團再襲、這天最冷探8度氣溫

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下一波強烈冷氣團更強全台寒冷 鄭明典示警：持續更久

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
距平圖中，藍色系是比氣候平均冷，棕色系是比氣候平均暖。圓圈範圍內的冷空氣還在增強，而它北方北極圈內的暖空氣一樣在增強。圖／取自鄭明典臉書
距平圖中，藍色系是比氣候平均冷，棕色系是比氣候平均暖。圓圈範圍內的冷空氣還在增強，而它北方北極圈內的暖空氣一樣在增強。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出距平圖表示，冷空氣還在增強。距平圖中藍色系是比氣候平均冷，棕色系是比氣候平均暖。冷空氣還在增強，而它北方北極圈內的暖空氣一樣在增強。500百帕氣壓圖有一道高壓脊場深入北極圈，脊場的西北側有偏南風帶來暖空氣進入北極圈，脊場東南側的偏北風則持續將北極冷空氣往外輸送。

他表示，下一波冷空氣影響台灣的確會比現在這一波更強，持續時間更久。再次提醒注意天氣預報訊息。

中央氣象署說，今天強烈大陸冷氣團減弱，不過清晨各地感受還是很冷，中部以北及宜蘭約14、15度，南部、花東約16、17度，到白天，高溫回升，尤其北部可以來到23、24度左右，中南部落在25到27度之間，東半部則因為雲量較多，高溫回升有限，約在21、22度上下。

氣象署表示，特別留意北部溫度回升將近10度，中南部也有7、8度的高低溫差距，西半部日夜溫差大，適時調整衣物並注意保暖；降雨方面，水氣略微減少，大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象署表示，明天另一股冷空氣南下，強度有機會到強烈大陸冷氣團的等級，是否再更強，目前不確定性大，留意氣象署最新的天氣預報；不論其強度為何，氣溫都會再度下降，預計明天下半天到周五各地又會轉為寒冷的天氣，中部以北及宜蘭低溫下探11、12度，其他地區13到15度，局部地區可能更低一些。

降雨方面，氣象署說，明天、周三北部及東半部水氣增多有局部短暫雨，其他地區為多雲，周四、周五水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北及東半部地區，停雨空檔也會增加；風浪方面，明天傍晚開始風力會逐漸增強，週三後局部沿海空曠地區有機會出現9至10級強陣風，沿海浪高有機會來到4到5米，此外周三、周四基隆北海岸及東半部（含綠島、蘭嶼）有長浪發生的機率。

周六、周日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地天氣仍偏冷，尤其在北台灣整天溫度都不超過20度，其他地區屬於早晚涼冷，白天溫暖舒適的溫度；降雨上，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

25日至27日東北季風影響，各地早晚偏涼；大臺北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 氣象署

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