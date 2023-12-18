結合科技、設計與藝術 台灣設計展領略未來新美學

﻿﻿﻿﻿image source: 叁式Ultra Combos提供



文／YH

科技的不斷進步，賦予藝術家和設計師更高維度的自由和表現空間，讓創作者得以透過新興技術跳脫傳統框架與創作限制，將藝術和設計推向前所未有的境界。今年十月，一年一度的設計盛事「2023台灣設計展」在新北登場，以「〇起來」為題，融合傳統藝術、現代設計和未來科技，為觀眾帶來嶄新的感官體驗，展現台灣不斷進化的創新能量。

叁式Ultra Combos 編寫以眾人之聲構成的新北樂章

在台灣設計展正式開展前，新北市民即可在城市的各個角落看到以白色、紅色為基底的宣傳海報。負責操刀主視覺設計的叁式Ultra Combos團隊表示，新北市就像是小台灣——各種民族、地貌、生活型態都被收納在這座環形城市裡，如果新北代表了眾人之城，那它將不會只有一種面貌、一種聲音，而是以眾人之聲混音而成的Mixtape。

▲2023台灣設計展主視覺設計由叁式Ultra Combos團隊操刀。

image source: 叁式Ultra Combos提供

為了體現新北市的複合與不斷運轉的內在動能、一種在腳踏實地中不斷超越自我的態度，叁式團隊透過數位工具編寫城市元素，透過不斷替換文字去生成全新的「〇」。叁式團隊進一步說明，「當我們在編輯器中寫入新北的地理、文化、沿革等文字，無數文字會化成細小的紋路並不斷解構又重構成另一種「〇」的外型，使得主視覺可以透過文字的量體編輯自由地拉伸與縮放」。此外，叁式團隊指出，每種顏色、字體和Logo的動態都具有獨特的聲音表現，每個不同的視覺組合，都像是一首重新混音的曲目，不斷強化觀眾對「紅色〇」的印象，呈現新北的多樣性與活力。

叁式團隊強調，新北的環形樣貌，如同這座城市的開放與包容。「〇」是動詞，也是形容詞，是新北的城市結構，也是人們的生活日常。「〇」同時蘊含「環」的意象，是串聯城市各個節點的環型高架道路，是新北環狀的城市樣貌與三環六線的捷運未來藍圖。「〇」形結構不僅代表「設計」及「城市」兩個端點的共同點，更圈起無限種可能性。

超越界限、找回勇氣 在這座城市活出自己

在這次的設計展中，同樣由叁式團隊策劃的「前衛〇」《破力 The Bold》展區，則透過不同故事呈現破力的多元樣貌。走進展區，迎面而來的是貼有自1980年以來的各種報導、藝術活動的文宣、藝術祭現場等圖像的牆面，彷彿體現不同文化的衝撞，衝破了時代的邊線。

叁式團隊指出，「若設計是探究形式與內容的關係，那麼破力的精神也是一種設計；每一種嘗試，每一個例外，每一次抵抗，都是一種通向理想世界的設計過程。而這樣的過程，在你我的日常就能發生」。

▲「前衛〇」《破力 The Bold》展區，透過不同故事呈現破力的多元樣貌。

image source: 叁式Ultra Combos提供

對此，叁式團隊訪問七組青年，包含文字工作者諶淑婷、百合花樂團主唱林奕碩、表演工作者簡詩翰、音樂創作者李慈湄、登山家阿果呂忠翰、壞鞋子舞蹈劇場與文字工作者蘇凌，藉由他們的故事，體現不同層面的「破力」，開啟觀者思考對於自身「破力／破例／魄力」的想像，以及在生活中實踐的可能。

至於展區的投影牆面要如何觀看？叁式團隊指出，四面牆分別代表四種破力的面向，涵蓋了七位受訪者的故事和一段歷史的整理。整個展區如同一個巨大的思想實驗現場，充滿了問題、方法和想法，但並不存在標準答案。叁式團隊鼓勵觀眾持續思考、聆聽和觀察，如有機會，也能和其他人一同討論展區所呈現的內容，促進更多的交流與對話。

▲叁式Ultra Combos團隊結合空間、光影與聲音，打造沉浸式體驗場域。

image source: 叁式Ultra Combos提供

《破力》的最後一個展區則是沉浸式的體驗空間，觀眾猶如進入巨大繪本的世界，透過三則寓言故事，探索三種破力的想像：敢於不同、提出疑問，以及在這座城市中無所不在的破力。叁式團隊期望透過這三個故事，讓觀者反思自身的破力，並在離開設計展後，將這些啟發實際應用於日常生活中，如同那段寫在展區起點牆面的話語 —— 在這座城市裡，如果你勇敢，你就是自由。

夜空下的光影展演 Bito攜手觀眾點亮新北

當夜幕低垂，台灣設計展主展區「新北市美術館」便會化身成超夢幻的大型互動聲光秀現場，照亮新北市的天空。這場名為《Echooo》的夜間限定光影展演，由屢獲國際殊榮的設計團隊Bito策劃。這是一件能與觀眾互動、充滿沉浸感受的互動作品，只要觸碰草地上的互動裝置，就能即時改變演出中的畫面。每一次展出，都是設計團隊與觀眾共同完成的創作，每一個瞬間，都是獨一無二、難能可貴的畫面。

「我們在Design Feeling、設計一個感覺」，Bito製作人謝翔說，「感覺」是相當抽象的概念，也是團隊經常面臨的挑戰。Bito追求的不僅限於視覺表現，他們希望觀眾能在作品中感受到動線的巧妙安排、全新的觀賞體驗。而在此次台灣設計展中，他們思索著如何更廣泛地接觸觀眾，將影像設計轉化成觀者也能積極參與的線性演出，正如同主題「〇起來」，圈起來自各地的人，讓大家共同參與其中。

▲台灣設計展主展區「新北市美術館」夜間展出大型互動聲光秀。

image source: 《DailyView網路溫度計》

謝翔強調，「我們期望帶給大家的不是走到草地來看演出，而是當觀眾走到美術館這個區域時，其實已經走進我們的作品中」，Bito的設計不僅限於主建築牆面上的投影，團隊希望將體驗範圍擴大，因此，包含沿途的互動裝置、燈光設計，整個新北美術館、戶外草地園區都是觀賞區域、都是Bito的作品之一。

Bito視覺藝術總監黃鈺凱則表示，現在許多設計都是單向溝通的形式，即創作者呈現作品，觀眾被動地接受、聆聽概念，類似老師與學生之間的互動。這種方式本質上並無不妥，然而，一旦太多人採取相同的方式時，觀眾可能會感到分散，無法專注聆聽、理解內容。

▲Bito團隊透過巧妙的光影、動線安排，引導觀眾走進作品。

image source: Bito提供

「我們正處在一個轉捩點，當大家已經過於習慣地接收訊息時，設計的形式、跟藝術的結合，以及吸引注意力的方法都需要改變」，黃鈺凱進一步說明，在這次設計展中，Bito的首要目標是讓觀眾走進場域，當觀眾能對它產生共感且完全融入其中時，自然會去理解作品的意義。

謝翔認為，「設計不該是曲高和寡或特立獨行，能讓觀眾心中有感才是一個好的設計」，對Bito團隊來說，相較於理解作品的意義，他們更希望觀眾能帶走他記得的事情，那個屬於觀者與作品交流的獨特瞬間，已經富有足夠的意義。

黃鈺凱則表示，設計應該要融入人們的日常生活、內化到大家心裡，不該是刻意追求的事。他認為，「參加設計展不是為了要教你怎麼做設計，而是來體驗，體驗我們這些從事視覺工作的人，用什麼樣的角度看世界」。

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