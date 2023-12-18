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歲末感恩祭 Apple Watch送鐵粉

聯合報／ 本報訊

二○二三年即將邁入尾聲，udnFunLife在今年舉辦許多精彩的藝文展演節目，舉凡上半年的「羅密歐與茱麗葉」法文音樂劇、「美少女戰士」2.5次元音樂劇、烏克蘭聯合芭蕾舞團帶來的「戰時輓歌」，一直到下半年的「最後那五年」倫敦西區原版音樂劇等，無一不是令人印象深刻。

不僅引進「咒術迴戰展」、「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，也推出「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」等，年底中正紀念堂「THE 哆啦Ａ夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，票券正在udn售票網熱賣。

為感謝鐵粉們的支持，udnFunLife推出歲末感恩祭，凡參與過今年展演活動，將圖文心得發在IG，追蹤並tag官方帳號udngroupishow，就有機會抽最新Apple Watch。活動到十二月廿日，詳情請洽瘋活動官網或搜尋LINE@官方帳號「udnFunLife」（https://maac.io/2l8VY）。

音樂劇 咒術迴戰 舞團

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