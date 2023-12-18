擺脫焦慮 疫後閱讀新風景

二○二三年即將結束，博客來、誠品與讀墨等實體、網路與電子書書店，相繼發布暢銷書榜，一窺疫後閱讀風景。觀察各家榜單發現，引導讀者擺脫科技焦慮、社群焦慮與容貌焦慮的心靈療癒書籍崛起，新書「我可能錯了」與長銷書「蛤蟆先生去看心理師」攻占各大暢銷榜，學會「放下、與自己和解」則成為「焦慮世代」追求的目標與課題。

博客來指出，二○二三年是人際交流重啟的一年，讀者伴隨興奮和恐懼，與世界產生新的連結，重新思考生活的意義。遭遇憂鬱症與漸凍症雙重打擊、已故瑞典經濟學家比約恩，透過泰國出家修行的人生體悟寫出「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」，鼓勵大家謙卑面對生命，對世界保持一定的鈍感，拿下博客來年度新書及電子書新書榜雙料冠軍、誠品第六名、讀墨電子書第三名。出版兩年的「蛤蟆先生去看心理師」發揮驚人的長尾效應，摘下讀墨冠軍與博客來第二名。

人工智慧聊天機器人ChatGPT去年底問世，ＡＩ新科技成為書市顯學。不僅出版社陸續出版科技巨頭馬斯克、黃仁勳等人的傳記，更使電腦類書籍專家洪錦魁，擠進博客來年度十大華文作家，連教育孩子面對ＡＩ時代的出版品也熱銷。

由於台灣即將邁入超高齡社會，如何規畫人生後半場，成為書市新藍海，例如今年八月出版的「六十歲，還是想一個人去日本Long Stay」，結合疫後旅遊、日幣新低、銀髮樂遊，迅速吸引中高齡讀者購買、閱讀。

至於博客來發布的二○二三全民閱讀報告則顯示，逾四成會員，一天閱讀不到半小時，習慣多書同時交叉閱讀，閱讀零碎化的「短閱讀」時代來臨。皇冠總編輯許婷婷表示，Instagram影響新世代傾向「破碎化閱讀」，年輕人愛看短文、散文多於小說，過去被視為冷門小眾的詩集也鹹魚翻生、頗受歡迎。在「哈利波特」暢銷的時代，台灣曾流行「愈厚愈能賣」的長篇小說，如今這一代的閱讀風景，已迥異於上一代。

讀墨行銷總監何宛芳則認為，電子書日漸普及，可望翻轉「短閱讀」。她指出，電子書看不出書的厚度，反而讓讀者在沒有壓力的情況下讀完一本紙本時代的「磚頭書」；相較使用電腦、手機閱讀，電子書閱讀器讓讀者進入不易被打擾的閱讀空間，進行長時間的深度閱讀。