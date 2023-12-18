聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／居服員鼓勵復健 陪阿嬤找回笑容

聯合報／ 文／羅國文（中市潭子）
居服員的不斷鼓勵，讓阿嬤放下憂愁，努力復健。圖／羅國文提供
居服員的不斷鼓勵，讓阿嬤放下憂愁，努力復健。圖／羅國文提供

長輩最怕摔倒，阿妹阿嬤在生活中不斷跌倒，導致膝關節退化更嚴重，雙腳無法好好行動，阿嬤每天都非常沮喪，吃不下也沒有笑容，家人於是決定進行膝關節置換手術治療，阿嬤十分害怕手術，但更怕再也站不起來，在家人的鼓勵下，她同意手術。

出院返家後，為阿嬤申請長照2.0居家照顧服務，居服員每天到家中協助照顧她的生活起居，過程中不斷鼓勵她：「不能放棄，每天進步一點點，一定可以恢復的。」居服員暖心的陪伴，讓阿嬤逐漸打開心門、放下憂愁，也在居服員用心的引導協助下努力復健。

「叮咚！」下午兩點半，居服員準時來到家中，以現有的家具當輔具為阿嬤做復能訓練。躺在沙發椅上，阿嬤問：「這樣有用嗎？」居服員回：「阿嬤，這些都是妳原本就做得到的，我們一點一點的練習，之後一定可以到戶外仰望美麗的天空。」在循序漸進的訓練下，阿嬤的心態漸漸轉變，從消極的聽從變成積極的配合，每天午休前都會囑咐女兒，一定要叫她起床，不能睡過頭。

回診時，醫師表示阿嬤復原的狀況良好，家人都非常開心地感謝居服員用心的照顧，尤其看到阿嬤恢復原本的笑容，讓家人安心又欣慰。雖然還需要進行另一邊膝關節的置換，阿妹阿嬤與家人們已經不再徬徨，懷抱著滿滿希望，迎向未來。

阿嬤 居服員 家人

延伸閱讀

8點檔女星兵家綺罹甲狀腺癌 術後竟被「救護車送回病房」

NBA／「天勾」賈霸參加音樂會驚傳摔倒 髖部骨折須手術治療

8點檔女星兵家綺罹甲狀腺癌 術後竟被「救護車送回病房」

全球首例！男子捏鼻閉嘴打噴嚏 竟致氣管撕裂 專家曝原因

相關新聞

產業凋零？ 全台唯一中藥系傳停招

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系為國內第一個專門以中藥專業與生物技術課程為主的系所，也是唯一以中藥為主的大學系所，但最...

藥浴包、月子餐 72年中藥行轉型

成立於一九五一年的黃長生中藥行，迄今已有七十二年歷史，目前經營者為第三代的廖庭妍，卅八歲的她畢業於社工系，從小在中藥材裡...

象鼻岩曾估千年才塌 未料4年就斷鼻

象鼻岩前天「斷鼻」，台大地質系特聘教授徐澔德曾預測，象鼻岩塌掉至少要上千年，他昨受訪時坦言，風化、侵蝕的速率比想像中快，...

女王頭在內 台灣8大美景現危機

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩崩毀，「鼻子」斷裂墜海，外界擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機。觀光署北海岸及觀音山國家風景區管...

天冷猝死 醫：室內更易發生

冷氣團來襲，氣溫驟降，台北市消防局統計，前天至昨日上午八時，共有五起ＯＨＣＡ個案，為三男二女，到場無呼吸心跳，當場身亡，...

凍漲近30年 杜微稱票價擬調漲？台鐵局：無任何具體計畫

台鐵票價凍漲近30年，準國營台鐵公司董事長、現任台鐵局長杜微昨接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。