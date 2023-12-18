健康你我他／居服員鼓勵復健 陪阿嬤找回笑容

長輩最怕摔倒，阿妹阿嬤在生活中不斷跌倒，導致膝關節退化更嚴重，雙腳無法好好行動，阿嬤每天都非常沮喪，吃不下也沒有笑容，家人於是決定進行膝關節置換手術治療，阿嬤十分害怕手術，但更怕再也站不起來，在家人的鼓勵下，她同意手術。

出院返家後，為阿嬤申請長照2.0居家照顧服務，居服員每天到家中協助照顧她的生活起居，過程中不斷鼓勵她：「不能放棄，每天進步一點點，一定可以恢復的。」居服員暖心的陪伴，讓阿嬤逐漸打開心門、放下憂愁，也在居服員用心的引導協助下努力復健。

「叮咚！」下午兩點半，居服員準時來到家中，以現有的家具當輔具為阿嬤做復能訓練。躺在沙發椅上，阿嬤問：「這樣有用嗎？」居服員回：「阿嬤，這些都是妳原本就做得到的，我們一點一點的練習，之後一定可以到戶外仰望美麗的天空。」在循序漸進的訓練下，阿嬤的心態漸漸轉變，從消極的聽從變成積極的配合，每天午休前都會囑咐女兒，一定要叫她起床，不能睡過頭。

回診時，醫師表示阿嬤復原的狀況良好，家人都非常開心地感謝居服員用心的照顧，尤其看到阿嬤恢復原本的笑容，讓家人安心又欣慰。雖然還需要進行另一邊膝關節的置換，阿妹阿嬤與家人們已經不再徬徨，懷抱著滿滿希望，迎向未來。