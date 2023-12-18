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足跟痛2年 開刀移除「跟骨骨刺」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
在劉先生術前的X光片中，可看到他的後足跟長有骨刺(左圖)，經由手術移除，術後X光片已看不到骨刺(右圖)。圖／七賢脊椎外科醫院提供
在劉先生術前的X光片中，可看到他的後足跟長有骨刺(左圖)，經由手術移除，術後X光片已看不到骨刺(右圖)。圖／七賢脊椎外科醫院提供

務農的劉先生常在貨車跳上跳下搬運作物，兩年前開始出現後足跟痛，吃止痛藥未改善，輾轉到到骨科就醫，經照X光發現是「跟骨骨刺」，開刀移除骨刺，才告別疼痛。七賢脊椎外科醫院骨關節科主任吳宗哲指出，久站者、有行走運動傷害的人、體重過重者、足部結構異常者等，都是跟骨骨刺好發族群。若足跟疼痛超過一周，經休息仍未緩解應就醫治療。

吳宗哲表示，劉先生從發財車跳上跳下的動作，導致他的腳後跟有拉扯感，只要走久了就會疼痛，初期他以為是痛風，吃了止痛藥兩年未改善，才來就醫治療，就診時後腳跟有明顯突起及腫痛，X光呈現腳後跟有長骨刺。

吳宗哲說，這是阿基里斯肌腱過度拉扯引起的骨刺，先給予患者局部注射治療減緩不適，為了一勞永逸，患者決定手術移除了原本突起的骨刺及發炎的肌腱組織，術後石膏保護約一個月，回診時足跟疼痛大幅改善。

「跟骨骨刺」是指在足跟骨下方形成的骨質增生，通常形成在足底筋膜連接到跟骨的位置，患者可能有足跟疼痛、足底灼熱感及腫脹、行走或跑步後疼痛加劇等症狀，部分症狀會與足底筋膜炎相似，但仍有明顯的差異。

提到「跟骨骨刺」治療，吳宗哲說，大部分是採保守治療或是局部治療，少部分頑強性問題則以手術處理骨刺及肌腱。手術有傳統及微創關節鏡的方式，視病人狀況來做決定。

吳宗哲表示，跟骨骨刺術後，若非常配合復健治療，幾乎都能改善原本問題。好發族群為長時間久站者、行走運動傷害者、體重過重者、足部結構異常者，例如扁平足、高足弓等族群。

吳宗哲呼籲，足跟疼痛如果持續一周以上，經適當休息仍未緩解時，建議就醫檢查，盡早介入復健或保守性治療，大部分都能緩解症狀，治療後應適時調整生活型態，以改善生活品質。

運動傷害 患者 手術

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