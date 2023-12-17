台南女兒「到東部走走」待成花蓮資深藥師 希望招更多年輕人來

花蓮縣藥師公會理事長林憶君說，藥師在台灣有分配不均的問題，全聯會有跟教育部協商 ，不過對於偏鄉招募藥師的議題，站在工會的立場，歡迎想到東部或者偏鄉的人才到東部服務，而她原本只是到東部走一走，最初是因為想加入西非醫療團，而選擇到國軍花蓮醫院，沒想到卻因此定居在花蓮，而在花蓮不論是在醫院或者社區藥局，都滿好找工作的，號召願意到偏鄉服務的藥師，到花蓮執業。

林憶君是台南人，曾經夢想著到西非進行醫療援助，而當時只有軍醫院有這樣的機會，所以她在民國86年到國軍花蓮醫院工作，希望有朝一日可以成為政府派駐到落後國家援助的藥師，不過當時醫、藥分業還沒有很成熟，所以當時西非醫療團只有牙醫、護理師等，並沒有藥師；後來的馬其頓醫療團，同樣沒能參與，2年後她就離開軍醫體系。

「再後來就嫁到花蓮了」，林憶君說，只要到1個地方工作，就可能認識當地人，並且在當地定居，像她當時就是想到東部走走、想加入國外的醫療援助團而到醫院，再後來就這麼成為花蓮媳婦，在那裡待了一輩子。

林憶君表示，沒有聽說花蓮的臨床藥師工作不好找，不論醫院或者社區藥局，工作都滿好找的，希望其他地方的藥師，不管旅遊、去學習或定居、想多服務偏鄉、幫助弱勢的藥師，有這些人生規劃的，都可以踴躍到花蓮去，也因為這樣，花蓮縣藥師公會，會和曾到花蓮實習的藥學生聚會，希望他們未來考上藥師可以多到東部服務。

另外，由於部分西藥藥師也有中藥調劑權，截至今年10月底，藥局登記買賣的有5030家，林憶君表示，這個現象在花蓮比較不普及，因為很多時候是源頭所致，中醫診所願意釋出處方箋，就會慢慢形成完整的體系，一般藥局沒有接到處方，可能就不會準備這些藥，所以很多時候是需要隨著政策改變。