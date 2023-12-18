天冷猝死 醫：室內更易發生

冷氣團來襲，氣溫驟降，台北市消防局統計，前天至昨日上午八時，共有五起ＯＨＣＡ個案，為三男二女，到場無呼吸心跳，當場身亡，可能與這波天冷有關。

新北市消防局統計，前天有二男一女ＯＨＣＡ送醫不治，昨天至中時則有三名男子送醫，經急救後恢復生命跡象。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，臨床觀察，低溫時客廳及浴室為屋內最易猝死兩大場所，提醒民眾在室內仍需注意保暖，當出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等五大症狀，盡速就醫。

「理論上，大家覺得戶外是猝死危險地點，殊不知，室內才是猝死好發地點。」林謂文說，高齡以及心衰竭、放置心臟支架、中風等心腦疾病患者為猝死好發族群，遇到低溫時，大都不會外出，但室內常穿著輕薄家居服，疏忽保暖。

他表示，客廳、浴室常有對外窗，如開窗室溫容易起伏，溫度偏低時促進交感神經興奮，心跳加快，造成血管收縮、血壓上升、心悸，引發中風、心肌梗塞及猝死。建議在家也應多穿衣服、穿毛襪，起床前先在被窩做暖身，預熱身體，離開棉被前先穿衣服，喝點溫水，或多賴床五至十分鐘，讓身體適應溫度及姿勢變化。

中央氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團減弱，但中部以北及宜蘭清晨低溫僅十四度，白天起漸回暖。

周二起，另一波強度可能更強的強烈大陸冷氣團報到，影響至周五，最低溫預估在周四或周五，中部以北及宜蘭下探十一至十二度，其他地區十三至十五度。