快訊

再談萬里老家 賴清德：過去被政府遺忘卻被反指特權

可放心進補　中醫師估藥材價格三個月後回復常態

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有中醫師預估，藥材價格約在3個月後回復常態。記者林伯東／攝影
有中醫師預估，藥材價格約在3個月後回復常態。記者林伯東／攝影

氣溫直直落，不少民眾會燉補，暖身體又能填飽肚子，但也擔憂中藥材價格是否因此上升。有中醫師表示，中藥材在疫情後有一波上漲，不過近期已慢慢回穩，預計3個月後降回常態價格，不過中藥材有一大部分用於食療或養生，原本的量就很大，不至於因為幾天氣溫低而有波動；中藥行業者也持類似看法，而最常用的藥材當歸，最高和最低價有2至3倍的落差。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，藥材在疫情後一直都有漲價的現象，但目前中藥材在中國大陸藥材價格趨於平穩，要大漲機會不高，之後可能會陸續下修，漲價情形會慢慢穩定下來，且食療養生是使用中藥材的大宗，中醫師也會開立處方，整體而言不至於因為幾天低溫而波動。

陳潮宗表示，現在處於下跌的起點，預計3個月後回到常態價格，對於過年的年菜影響也有限，中藥商都會預期可能產生的波動，並預先規劃是否囤貨，而業者如果以較高的價格購入，自然就會賣得比較貴，低價購入則反之，先前囤貨的業者，也會開始將產品釋出，避免發生進貨卻賣不掉的狀況。

中華民國中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，疫情前及疫情期間，中藥材價格大致都算平穩，不過在疫後曾有一波上漲，以當歸而言，最高和最低價差約2至3倍，明年預計會慢慢回穩，而中藥材產季主要集中在春、秋季，有時還是要等現貨生產、長得好不好等，才會反應狀況。

馬逸才表示，並非所有藥材都降價，但現在的確趨於穩定狀態，整體而言還是要視各品種情況而定，但大部分中藥材的價格，已經不太會再往上衝，而同一項中藥材的進口價、批發價和零售價都不同，所以很難直接以單一價格來說明整個中藥材市場行情。

中藥 疫情 醫師

延伸閱讀

生活習慣、價格、發照制度 中藥行處於凋零進行式

72年老中藥行「離生活不遠」 結合電商行銷抓住年輕顧客

七成人屬「壓力型肥胖」 中醫師建議2類食物調體質

大學生誤把商陸當作人參 中醫師：1類人禁用

相關新聞

好天氣僅1天！明回暖周二再變天 冷氣團挾水氣一周降雨趨勢曝

中央氣象署指出，明強烈大陸冷氣團減弱，但中部以北及宜蘭清晨低溫僅14度，白天起漸回暖。緊接周二起，另波強烈大陸冷氣團報到...

冷氣團來襲！室內比戶外易猝死 醫曝兩大危險地點、五大前兆

冷氣團來襲，全國各地氣溫下降，多人猝死。醫師警告，戶外低溫容易增加猝死危機，但依研究統計顯示，來到醫院猝死患者，大部分在...

凍漲近30年 杜微稱票價擬調漲？台鐵局：無任何具體計畫

台鐵票價凍漲近30年，準國營台鐵公司董事長、現任台鐵局長杜微昨接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年...

不是用搓的！專家曝暖暖包正確用法 放1部位熱全身

未來一周，台灣受到兩波冷空氣接力影響，中央氣象署更針對新竹以北、宜蘭等7縣市發布低溫特報。不過，其實有許多民眾使用「暖暖包」的方式錯誤，使禦寒效果大打折扣。

曾估象鼻岩崩塌至少上千年 學者認比想像快：遊客1行為恐也有影響

北海岸象鼻岩昨日被發現「斷鼻」，但台大地質系教授徐澔德曾預測象鼻岩要塌掉至少也要上千年。他今日受訪時坦言，風化、侵蝕的速...

象鼻岩崩落...野柳女王頭最新頸圍揭曉 一圖看50年變化「雙下巴沒了」

新北市瑞芳區深澳海岸知名景點「象鼻岩」崩塌成絕響，萬里區野柳「女王頭」斷頭危機也受關注。野柳地質公園每年為女王頭做3D掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。