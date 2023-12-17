可放心進補　中醫師估藥材價格三個月後回復常態

氣溫直直落，不少民眾會燉補，暖身體又能填飽肚子，但也擔憂中藥材價格是否因此上升。有中醫師表示，中藥材在疫情後有一波上漲，不過近期已慢慢回穩，預計3個月後降回常態價格，不過中藥材有一大部分用於食療或養生，原本的量就很大，不至於因為幾天氣溫低而有波動；中藥行業者也持類似看法，而最常用的藥材當歸，最高和最低價有2至3倍的落差。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，藥材在疫情後一直都有漲價的現象，但目前中藥材在中國大陸藥材價格趨於平穩，要大漲機會不高，之後可能會陸續下修，漲價情形會慢慢穩定下來，且食療養生是使用中藥材的大宗，中醫師也會開立處方，整體而言不至於因為幾天低溫而波動。

陳潮宗表示，現在處於下跌的起點，預計3個月後回到常態價格，對於過年的年菜影響也有限，中藥商都會預期可能產生的波動，並預先規劃是否囤貨，而業者如果以較高的價格購入，自然就會賣得比較貴，低價購入則反之，先前囤貨的業者，也會開始將產品釋出，避免發生進貨卻賣不掉的狀況。

中華民國中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，疫情前及疫情期間，中藥材價格大致都算平穩，不過在疫後曾有一波上漲，以當歸而言，最高和最低價差約2至3倍，明年預計會慢慢回穩，而中藥材產季主要集中在春、秋季，有時還是要等現貨生產、長得好不好等，才會反應狀況。

馬逸才表示，並非所有藥材都降價，但現在的確趨於穩定狀態，整體而言還是要視各品種情況而定，但大部分中藥材的價格，已經不太會再往上衝，而同一項中藥材的進口價、批發價和零售價都不同，所以很難直接以單一價格來說明整個中藥材市場行情。