生活習慣、價格、發照制度 中藥行處於凋零進行式

老一輩的民眾習慣到中藥行抓中藥材、煎水藥；年輕一代則習慣到中醫診所就醫、服用科學中藥，或服用西藥治療，也比較沒有用藥材燉補的習慣，有中藥行業者說，價格是影響生存的原因之一，但主要仍是現行中藥販賣業販售資格限制所致。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會名譽理事長馬逸才說，民國108年8月30日前必須有2年中藥販賣業的執業經驗者，或是目前在中藥販賣業，申請經營中藥證明書，並上162小時中藥培訓課程，要取得結業證書，這兩者合起來才能核發。

馬逸才說，中醫師的收入跟社會地位比中藥商還好，中醫師是可以管理中藥業，而有些中藥行栽培孩子進入藥學系，希望畢業後可以繼承家業，但只有少數回到店裡，大部分則往藥廠或藥局等西藥領域就業。

馬逸才表示，藥學系學生取得17學分，畢業後可投入中藥販賣業，但考取藥師證照後，從事西藥藥師收入較高，月收入7、8萬以上，但到中藥店可能只有3、4萬，所以幾乎很少藥師願意從事中藥業、成為中藥商。

台南德安堂中藥行老闆簡文彬說，價格方面一定有影響，不過並不是造成中藥行愈關愈多的主因，關鍵因素還是政府發照問題，因為現在的繼承偏向「限定繼承」。

簡文彬表示，即便修完學分、取得執照，但同一個地址只能有一張執照運作，也就是說，如果中藥行的經營者仍在執業，下一代即使取得執照，也不能出去開業，除非原本的執照撤掉，否則根本無法使用執照、經營繼承來的中藥行，形同拿了執照卻無用武之地；如果下一代無意願接班，加上藥材價格持續上漲、不敷成本也只好收掉。

「我們是很可憐的行業」簡文彬說，中醫師對傳統中藥行其實也有排斥感，有些中藥行，雖然下一代有意接班，但執照不一定能使用，以每月獲利6萬元計算，如一間中藥行有2張執照，全職在家的2個人，等於每月收入只有3萬，勢必會影響到意願。

消費與生活型態也是影響中藥行生存的原因之一，老一輩的民眾習慣到中藥行抓中藥材、煎水藥；年輕一代則習慣到中醫診所就醫、服用科學中藥，或服用西藥治療，也比較沒有用藥材燉補的習慣，生技業的發展可能也是衝擊傳統中藥行的因素，因為生技廠有能力吸收高成本的藥材，但中藥行小本經營不一定能負荷。

簡文彬說，大部分的中藥材是由中國大陸進口，但大陸目前希望農民改重五穀雜糧等作物，導致中藥產量下降，且有些藥物需要種植數年，人工物價問題也有所衝擊。

針對在台灣種植中藥材，簡文彬認為，這件事講很久卻一直沒有成效，主要的原因除土地利用，傾向種植高收益的作物，土壤和氣候也是一大挑戰，因為大陸有90%的中藥材集中在四川、雲南等地，和台灣的環境有所差異。

衛福部統計，確具中藥基本知識及鑑別能力人員和列冊中藥商；藥局兼管中藥調劑零售；中醫師、藥師或藥劑生駐店管理及中醫師監管的「中藥販賣業者」家數為，在民國101年有1萬4174家、102年1萬4087家、103年1萬414家、104年1萬4144家、105年1萬4109家、106年1萬4008家、107年1萬3955家、108年1萬3969家、109年1萬3993家、110年1萬4248家、111年1萬4453家，推估受健保開辦、民眾消費習慣及社會變遷等大環境影響。