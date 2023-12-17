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凍漲近30年 杜微稱票價擬調漲？台鐵局：無任何具體計畫
台鐵票價凍漲近30年，準國營台鐵公司董事長、現任台鐵局長杜微昨接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年三、四月送董事會討論，通過再呈報交通部與行政院，若獲准最快明年下半年就有調整契機。台鐵局今重申，有關外傳台鐵調漲票價，只是杜局長基於公司經營的初步想法，尚未整體評估，也未與交通部討論。現階段台鐵正全力提升安全及服務，並無任何調票價的具體計畫。
台鐵局明年元旦改制，談到票價凍漲近30年，杜微昨日接受聯合報專訪強調，調整票價不能由台鐵局制定，目前台鐵局並無費率調整方案，僅有研究結果。
杜微昨表示，明年初，會要求台鐵公司票價調整方案制定出爐，估明年3、4月送董事會討論，通過再呈報交通部與行政院，若獲准最快明年下半年就有調整契機，至於是一次漲足或階段調漲仍未知。
台鐵局今天傍晚強調，有關外傳台鐵調漲票價，只是杜局長基於公司經營的初步想法，尚未整體評估，也未與交通部討論。現階段台鐵正全力提升安全及服務，並無任何調票價的具體計畫。
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