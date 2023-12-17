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「水淹到鼻子快滅頂」障團頂低溫喊話政院 疾呼立無障礙專法

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔（右）提到，目前法規對於無障礙規定過度狹隘。記者賴昀岫／攝影
台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔（右）提到，目前法規對於無障礙規定過度狹隘。記者賴昀岫／攝影

「現在水淹到鼻子，不是穿高跟鞋呼吸，而是快要滅頂」，身障者代表疾呼，訂定無障礙專法，讓身障者不要連生活的空間都受到影響，行政院人權及轉型正義處代表回應，目前已請各部會盤點所轄單位資訊，將於明年1、2月展開總體檢，研議立專法的必要性。

即便今有冷氣團來襲，仍有一群身障者聚集到行政院門口，指出現行無障礙規範缺失眾多，無法因應障礙者需求，台灣障礙者權益促進會副理事長劉家承說，我國無障礙相關行政規範逾37種，卻四散於各部會，且不一定具備強制性，應效仿美國身心障礙者法（ADA），讓障礙者可針對違法業者提起訴訟，透過法院要求強制改善和金錢賠償。

社團法人行無礙聯盟理事陳明里以二重疏洪道為例，為了阻擋機車進入自行車道，而設置了鐵製欄杆，使得以手搖車進入河堤的身障者被阻擋在外，連基本的遊憩權都被剝奪，有時候行人與輪椅使用者也被迫上馬路與車爭道。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔指出，目前法規對於無障礙規定過度狹隘，認為只要有一處有無障礙廁所、通路、斜坡就符合標準了，「但我們去觀光景點不是為了去上廁所，而是為了享有和親友育樂的權益。」，但卻無法抵達觀景台、吊橋等場域，設施設備也沒也被保障在現在的法令中。

林君潔表示，無障礙設施在學校的各種類型教室、辦公室、社團場所等都要有可及性，以利讓障礙生和一般生一樣全面參與，否則10分鐘的下課時間，卻都要用來搶無障礙廁所和電梯；除硬體外，資訊無障礙的需求也被嚴重忽視，需要專法及專責單位，透過跨各部會橫向連結、輔導、協調、監督、接受申訴並累積專業，落實身心障礙者權利公約，以保障身心障礙者基本人權

台灣社會福利聯盟秘書長孫一信則表示，過去立法院已改善無障礙行動廁所、無障礙公共建築物、網頁、餐廳、便利商店、加油站、診所、公園路阻、森林遊樂區、騎樓及人行道等46項無障礙措施；不過將診所將無障礙列入設置標準部分，部分醫事團體認為，如診所在2樓以上難以設置，所以相關措施仍待努力。

行政院人權及轉型正義處參議張芫睿代表接受陳情時表示，行政院內部相當關注無障礙議題，目前已指示交通部、內政部、經濟部、衛福部等部會，盤點各部會現在碰到的無障礙問題，並進一步統合，是否由現在的身心障礙者權益保障法能否因應，盤點完畢，會檢視現行的身權法是否不足，或者是沒有落實，如有設立專法的需求，行政院當然就要研議專法來回應相關團體的需求，也請各界提出相關的意見。

身障團體代表指出，從最早的「殘障福利法」，再到「身心障礙者保護法」，2014年政府又將身心障礙者權利公約 （CRPD）內國法化，走到了現今的身權法，這一路上可以看見障礙者權利上的翻轉。法規看似已具備充足，但現行的身權法，仍無法真正確保無障礙規範落實於台灣社會，才會疾呼應立專法。

張芫睿表示，行政院已指示各部會，盤點現在碰到的無障礙問題。記者賴昀岫／攝影
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身障團體直言，視障、聽障／聾人、心智障礙族群等權益應該受到保障。記者賴昀岫／攝影
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身障童盟創會理事長周淑菁說，內政部營建署所訂定人體工學尺寸，不符合國小、國中學童，是「合法但不合用」。記者賴昀岫／攝影
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社團法人行無礙聯盟理事陳明里（前）說，有時候行人與輪椅使用者也被迫上馬路與車爭道。記者賴昀岫／攝影
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有障礙者舉起「請看中我的能力，而非我的障礙」手舉牌。記者賴昀岫／攝影
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身障者代表疾呼要訂定無障礙專法。記者賴昀岫／攝影
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林君潔（又）說，除硬體外，資訊無障礙的需求也被嚴重忽視。記者賴昀岫／攝影
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身障者 行政院 人權 人行道

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