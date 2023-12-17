桂格美廠燕麥棒、麥片疑遭沙門氏菌汙染 食藥署將稽查

外電報導，美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括，燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」，衛福部食藥署表示，同系列及同批號產品，近2年未進口到國內，將與該公司所在衛生局研議，進行後市場稽查。

華盛頓郵報報導，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats），旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的近40種產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

該聲明由食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，並未提供具體召回數量，且目前沒有任何報告證實，回收產品確實受到沙門氏菌汙染。食藥署副署長林金富表示，可能是在生產過程中交叉汙染，不過目前美國FDA發布的資訊，也還沒有很詳盡。

林金富說，經查詢邊境查驗自動化資訊管理（IFI）系統，自111年1月1日至112年12月17日止，未有此次美國FDA發布回收警訊產品（燕麥等）的輸入紀錄，依照過往案例，在國際食品消費紅綠燈中，會是產品未進入我國市場，或危害人體健康的可能性極微的「綠色」。

林金富指出，會啟動相關產品後市場稽查，並由衛生局主責，以確認類似產品有沒有相關問題，由於食品可能跨縣市流通，有需要也會請其他縣市衛生局協助。