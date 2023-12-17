快訊

全台10大人氣宮廟出爐 南投竹山紫南宮意外落榜...民眾一查原因傻眼

好天氣僅1天！明回暖周二再變天 冷氣團挾水氣一周降雨趨勢曝

本身就是雇主…51歲冷氣師傅維修時不幸喪命 疑失足從3樓墜落

桂格美廠燕麥棒、麥片疑遭沙門氏菌汙染 食藥署將稽查

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染。示意圖，本報資料照片
美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染。示意圖，本報資料照片

外電報導，美國桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片，疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括，燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」，衛福部食藥署表示，同系列及同批號產品，近2年未進口到國內，將與該公司所在衛生局研議，進行後市場稽查。

華盛頓郵報報導，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats），旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的近40種產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

該聲明由食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，並未提供具體召回數量，且目前沒有任何報告證實，回收產品確實受到沙門氏菌汙染。食藥署副署長林金富表示，可能是在生產過程中交叉汙染，不過目前美國FDA發布的資訊，也還沒有很詳盡。

林金富說，經查詢邊境查驗自動化資訊管理（IFI）系統，自111年1月1日至112年12月17日止，未有此次美國FDA發布回收警訊產品（燕麥等）的輸入紀錄，依照過往案例，在國際食品消費紅綠燈中，會是產品未進入我國市場，或危害人體健康的可能性極微的「綠色」。

林金富指出，會啟動相關產品後市場稽查，並由衛生局主責，以確認類似產品有沒有相關問題，由於食品可能跨縣市流通，有需要也會請其他縣市衛生局協助。

衛福部疾管署資訊指出，沙門氏菌感染症為食因性感染的疾病，也是人畜共通傳染病，主要因食入遭受動物糞便汙染的食物而感染，屬全球分布，在已開發國家大部分的臨床病例沒有被通報，通報率低於1%，病例最常發生於嬰兒和5歲以下小孩。

美國FDA發布桂格燕麥（Quaker Oats）數十款產品回收警訊。圖／取自美國FDA網站
美國FDA發布桂格燕麥（Quaker Oats）數十款產品回收警訊。圖／取自美國FDA網站

桂格燕麥 食藥署

延伸閱讀

印尼ABC辣醬又違規 漂白劑超標逾1760公斤全退運銷毀

南投吃河豚中毒致死案釀1死 「兇手」品種出爐

南韓進口葡萄農藥超標 9446公斤遭攔截

TGI FRIDAYS紐奧良辣味調味包檢出致癌農藥 逾450公斤全退運

相關新聞

好天氣僅1天！明回暖周二再變天 冷氣團挾水氣一周降雨趨勢曝

中央氣象署指出，明強烈大陸冷氣團減弱，但中部以北及宜蘭清晨低溫僅14度，白天起漸回暖。緊接周二起，另波強烈大陸冷氣團報到...

曾估象鼻岩崩塌至少上千年 學者認比想像快：遊客1行為恐也有影響

北海岸象鼻岩昨日被發現「斷鼻」，但台大地質系教授徐澔德曾預測象鼻岩要塌掉至少也要上千年。他今日受訪時坦言，風化、侵蝕的速...

象鼻岩崩落...野柳女王頭最新頸圍揭曉 一圖看50年變化「雙下巴沒了」

新北市瑞芳區深澳海岸知名景點「象鼻岩」崩塌成絕響，萬里區野柳「女王頭」斷頭危機也受關注。野柳地質公園每年為女王頭做3D掃...

象鼻岩斷裂早有跡象？ 粉專貼照片點出「早有2道貫穿裂痕」

新北瑞芳知名景點象鼻岩昨天突斷掉，不少民眾感到惋惜。粉專「漂浪島嶼—munch」貼出象鼻岩照片，並分析斷裂原因，漂浪島嶼...

象鼻岩變斷鼻岩 下一個是女王頭？台灣快消失8大美景 你錯過哪幾個

新北市瑞芳區蕃子澳山海岸的特殊地形「象鼻岩」，象鼻處昨崩塌，美景不再，網友暱稱「斷鼻岩」。已故攝影大師齊柏林「看見台灣」...

不是用搓的！專家曝暖暖包正確用法 放1部位熱全身

未來一周，台灣受到兩波冷空氣接力影響，中央氣象署更針對新竹以北、宜蘭等7縣市發布低溫特報。不過，其實有許多民眾使用「暖暖包」的方式錯誤，使禦寒效果大打折扣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。