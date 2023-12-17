不是用搓的！專家曝暖暖包正確用法 放1部位熱全身

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聯合新聞網／ 綜合報導
寒流來襲，許多民眾使用「暖暖包」的方式錯誤，使禦寒效果大打折扣。記者黃仲裕／攝影
寒流來襲，許多民眾使用「暖暖包」的方式錯誤，使禦寒效果大打折扣。記者黃仲裕／攝影

未來一周，台灣受到兩波冷空氣接力影響，中央氣象署更針對新竹以北、宜蘭等7縣市發布低溫特報。不過，其實有許多民眾使用「暖暖包」的方式錯誤，使禦寒效果大打折扣。

先前就有網友在PTT表示，自己花了110元購買一整袋暖暖包，拿出其中一個，並連續搓了5分鐘後，暖暖包卻只呈現微溫狀態，好奇詢問「手機玩遊戲都比暖暖包燙，是它壞掉還是寒流真的強？大家的暖暖包有壞掉嗎？」

貼文一出，立刻有網友糾正原PO使用暖暖包的方式錯誤，「不是搓，要搖，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」、「不用搓，搖一搖，接觸空氣之後放在口袋，過一下會很燙」、「通常需要10分鐘以上慢慢發熱」。

一般市售的暖暖包主要含有鐵粉、活性碳、蛭石、食鹽等成分，其發熱原理是讓鐵粉與空氣中的氧氣與水產生氧化還原反應，產生熱能，而非透過反覆摩擦生熱。搓揉暖暖包頂多會加速反應速度，但持續發熱時間也會縮短。

此外，日本醫學博士福田千晶也曾在書中《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》建議，暖暖包應放置在腰部，因為腹腔器官如肝、腎，血流量較多，若腰部感到溫暖，四周末端也會逐漸暖活。其次可將暖暖包放在背部、腹部或頸部等部分，不只能達到保暖效果，還可舒緩痠痛、頭痛等症狀。

而皮膚科醫師趙昭明先前也表示，不可直接將暖暖包貼在皮膚上，中間一定要隔著衣服或襪子。他指出，頸部、腋下和腳底板等部位，因皮膚較薄，使用時間過久便容易燙傷。

PTT 暖暖包 寒流

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