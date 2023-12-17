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電暖器別吹錯！保持距離避免危險 專家曝正確用法：不是對人吹

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣寒冷，許多人紛紛打開家中電暖器，台電提醒易燃物要記得離電暖器至少1公尺距離，以免發生危險。示意圖／Ingimage
天氣寒冷，許多人紛紛打開家中電暖器，台電提醒易燃物要記得離電暖器至少1公尺距離，以免發生危險。示意圖／Ingimage

冷氣團來襲，全台低溫明顯有感，不少人在家中會打開電暖器保暖。對此，台電日前提醒，許多人常將「電暖器放床邊」其實是錯的，易燃物都需要跟電暖器保持1公尺以上的距離；也有醫師透露，電暖器的正確吹法「不是對人吹」。

台電日前在Facebook粉專「台電電力粉絲團」發文指出，陣陣低溫襲來，總讓人想多靠近電暖器一些，但「再靠近一點點，可能會失火」，因此寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，都要跟電暖器保持1公尺以上的安全距離，「有些人常將電暖器放床邊，但若沒有保持足夠的距離，就很有可能不小心讓棉被接觸到電暖器而起火」。

此外，由於電暖器的消耗電功率較大，應使用專用插座，避免與其他電器共用同一插座組，也要適時清潔電暖器，避免灰塵影響散熱以及棉絮引燃起火，「一定要與易燃物保持距離，有安全距離，才能又暖又安心」。

過去胸腔暨重症專科醫師黃軒曾提醒，「一聽到房間冷、猝死增加，大家直覺都是把房內溫度升高，而且愈高愈好」，但其實室內溫度並非越高越好，還需要注意溫差，否則對身體危險性更高，「如果室內溫度經常保持在23°C以上，人可能反而逐漸身疲力乏、容易頭暈腦脹」。

黃軒解釋，主要是由於「冬天室內外溫差懸殊太大」，除非完全不出門，一旦外頭的溫度低於18°C，一進一出就容易導致很大的溫差，而溫差是很要人命的。研究也顯示，當溫差愈大，死亡率愈高，而且從「溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險」。

此外，黃軒也點出，「大家都把電暖器對著自己釋熱，其實這是短暫取暖方式」，並無法有效長期保暖，如果冷空氣是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而是要放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖，「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖」。

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