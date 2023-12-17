山區就醫來回2小時！9旬翁不捨悄下山 帶醫師回家為失智妻看病

台東山腰峭壁上，住著1對高齡91歲客家老夫妻，奶奶行動不便，去一趟市區醫院總是從白天等到黑夜，爺爺捨不得愛妻受苦，悄悄下山到都蘭診所，帶醫師回家看病。

走進小小的矮房，林奶奶拄著拐杖迎接，充滿元氣地向執行在宅醫療的都蘭診所醫護打招呼，曾爺爺雖然同樣年紀大、手腳動作緩慢，但是依然隨時跟在太太身邊，眼神沒有一刻離開過，老老照顧的他們沒有選擇使用長照服務，幸好兒子也會照料老人家起居。

林奶奶有糖尿病及慢性腎病，右膝關節開過刀，也曾接受脊椎骨刺手術，定期到台東市區大醫院看病成了老人家的惡夢。兩老不好意思總是麻煩要上班的兒子，坐著交通車一路搖搖晃晃1小時，早已因舟車勞頓感到乏力，但這只完成第1關。

在大醫院裡彷彿無止盡地等待，看醫師、批價及領藥，完成就醫時早已疲憊不堪，但等著老人家的，又是長達1小時的漫漫回家路。

曾爺爺捨不得妻子受苦，在3年前某天，他自己下山，前往全台第1個以在宅醫療為營運核心、「可以到家的診所」的都蘭診所，盼把醫師帶回家。

林奶奶從民國110年開始接受居家醫療控制慢性病，都蘭診所所長余尚儒回憶，那天曾爺爺突然來診所，說因為村子裡的人介紹，這裡可以帶醫師回家看病，「他一直說太太需要」。這對老夫妻一生「牽手情」，余尚儒是見證人之一。

被問到醫師到家裡看病有什麼差異，林奶奶開心地點點頭，「很好。」大約1年半前，家人發現她記憶變差，時間也會混淆，部立台東醫院診斷失智症，現在曾爺爺依然疼愛妻子，每天由他親自拿阿茲海默症藥物給太太服用，連洗澡也在一旁伺候。