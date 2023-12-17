「跑路」醫師突破困境創都蘭模式 打造老人的快樂天堂

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
91歲林奶奶（左）曾進行頸椎骨次手術，合併有糖尿病、慢性腎臟病，約1年半前診斷為失智症。對於有醫師可以親自到家中來，「真的很好」。記者沈能元／攝影
91歲林奶奶（左）曾進行頸椎骨次手術，合併有糖尿病、慢性腎臟病，約1年半前診斷為失智症。對於有醫師可以親自到家中來，「真的很好」。記者沈能元／攝影

台東縣地形狹長，醫療資源缺乏，許多地區是「無醫村」，位在台東都蘭診所肩負起照顧當地原鄉居民的責任。都蘭診所所長余尚儒開設診所7年，秉持「在宅醫療」理念，克服萬難，打造「老人的快樂天堂」。患有初期失智症的91歲林奶奶，曾進行頸椎骨次手術，合併有糖尿病、慢性腎臟病，4年前開始，接受都蘭診所居家醫療。她說，醫師可以親自到家中來，真的很好。

「當地人多認為，我是在西部混不下去，跑路來的醫師。」身為嘉義人的余尚儒，到都蘭時，人生地不熟，診所知名度也未開，病人不多，剛開始的半年還是住在教會牧師家中的閣樓。剛開始沒有病人，都要去外面「打獵」，他笑說，打獵的意思，就是要走出診所找病人，因此，必須與居家照服員熟識，知道哪裡有需要照顧的病人，再結合醫院看診服務。

此過程中，余尚儒看到都蘭偏遠地區長者就醫的困境。余尚儒說，許多長者身體不舒服，但不想麻煩子女工作請假陪同就醫，且長者到醫院看診容易迷路、偏遠地區公車難等、長者容易尿失禁，且看診後還要回診、拿藥，十分不方便，99%的長者都不願意至醫院就醫。

因此，都蘭診所安排看病專車，載著年長病人到醫院檢查、治療，在等看病時，還要帶著長者去逛量販店，吃牛肉麵，讓病人身心獲得療癒。余尚儒說，2020年開始，診所與國衛院合作，進行心臟超音波、骨骼肌肉等遠距會診，其中以復健病人占5成最多，並募款請物理治療師在巡迴點服務。

余尚儒說，直到現任行政院長陳建仁，2018年以副總統身份前來診所視察，透過電視報導，且陸續照顧村長、教會長老或其家人後，獲得好評、信任，病人才慢慢增加，打造都蘭成為「老人的快樂天堂」。

余尚儒在都蘭開業前，是在嘉義基督教醫院從事安寧居家工作，後來與日籍女友結婚，到日本待了一段時間，當時住在一個1200人的海邊村莊，接觸到在宅醫療支援診所及制度，十分羨慕。他發現，台灣等遠距醫療等技術其實不輸日本，主要缺乏居家醫療觀念，他2016年將此觀念帶回台灣推廣，隔年選擇在許多地區是「無醫村」的台東縣開業，為原鄉居民服務。

余尚儒說，開設都蘭診所理念為「在宅醫療」。衛福部健保署長石崇良於上周六，特別南下至都蘭診所視察居家醫療情形，和余尚儒一起前往70歲黃伯伯家中訪視，黃伯伯經歷2次右大腦梗塞，導致左側偏癱長年臥床，目前放置鼻胃管，有嚴重肌少症，最近一年反覆肺炎，接受在宅住院治療，並透過智慧床墊，隨時監控心跳、血壓、血氧。

另一名91歲林奶奶，曾進行頸椎骨次手術，合併有糖尿病、慢性腎臟病，平常行動需要四腳拐輔助走路。但2021年時，同樣是90多歲的先生竟下山到都蘭診所幫太太申請居家醫療，控制慢性病，但約1年半前，家人注意她記性變差，時間混淆，經台東部立醫院診斷為失智症。對於有醫師可以親自到家中來，林奶奶說，真的很好。

石崇良說，居家醫療讓無法外出就醫的民眾，也能獲得良好的醫療照顧，都蘭診所展現在地安老最好的樣貌，讓家裡就像醫院，希望透過修改法規，逐步開放適用對象與範圍，有朝一日「都蘭模式」能成為「台灣模式」。

余尚儒至患者家中訪視，70歲黃伯伯經歷2次右大腦梗塞，導致左側偏癱長年臥床，並有嚴重肌少症。記者沈能元／攝影
余尚儒至患者家中訪視，70歲黃伯伯經歷2次右大腦梗塞，導致左側偏癱長年臥床，並有嚴重肌少症。記者沈能元／攝影

台東 醫師

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