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異鄉人醫師撕「跑路」標籤 用心走進台東原鄉家庭

中央社／ 台北17日電
健保署自民國105年起推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，由整合性照護團隊提供居家醫療、重度居家醫療、安寧療護3階段連續性照護，108年並擴大居家中醫及居家藥事服務，在宅急性照護則預計113年第2季上路。圖為台東都蘭診所所長余尚儒（中）赴病患家中進行居家醫療。中央社
健保署自民國105年起推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，由整合性照護團隊提供居家醫療、重度居家醫療、安寧療護3階段連續性照護，108年並擴大居家中醫及居家藥事服務，在宅急性照護則預計113年第2季上路。圖為台東都蘭診所所長余尚儒（中）赴病患家中進行居家醫療。中央社

漫步診所祭，台東縣都蘭診所所長余尚儒被熱情簇擁，其實作為異鄉人醫師的他曾是當地人眼中的「跑路醫師」，但他不忘初心，行醫足跡上山下海，踏進病人的家，更走入部落的心。

「回家」是許多東部醫師的行醫初衷，但出生嘉義「正港」西部囝仔的余尚儒，最常被問到的就是「你為什麼到台東行醫」，余尚儒總笑著回答，他正在嘗試一種很新穎的醫病關係，不想影響其他醫師，有許多無醫村的台東成了最佳選項。

家是最好的病房，這是驅動都蘭診所挺過第7個年頭的原動力，創造出全台灣第1家通往家的診所，余尚儒最初起心動念，只是想將日本籍妻子家鄉所見所聞帶回台灣，2016年夏天，他們一家人到日本各地參訪，「在小小的海岸村，醫師不只照顧上千人，還是親自到村民家裡看病。」

回台灣之後，余尚儒一家移居到台東實踐在宅醫療，堅持做一間「可以到家的診所」，但這段路並不好走，當地人常覺得到東部服務的醫師是在西部混不下去，是「跑路來的」。余尚儒苦笑回憶，診所成立之初根本沒人想找他看病，他必須自己去「打獵」，尋找需要在宅醫療的病人。

都蘭診所2017年成立，直到2018年11月時任副總統的陳建仁親自參訪，鄉民們才開始正視這間由異鄉人醫師營業、通往家的診所，「因為都蘭已經幾十年沒有大人物到來，他們這才知道我的診所好像有點東西」。余尚儒當然沒放過這個浪頭，繼續上山下海行醫，靠著行動擦亮招牌。

如今余尚儒的都蘭診所裡留有病歷記錄的患者就有5000人，余尚儒提到，「我後來發現在原鄉，如果剛好照顧到村長一家，效果很好，就會全村都相信你是個好醫師」。每個月看診量約1300多人次，其中100人次左右是在宅醫療，服務過最遠的個案住在長濱，光車程就長達90分鐘。

「不是我們特別厲害，很多事都是病家幫我們的。」余尚儒指了指LED燈，位處偏鄉的都蘭診所連燈壞了都沒有工人願意維修，但他照顧過的電子業者員工案家來幫忙了。這是56歲林先生與失智7年的媽媽之間的故事，林先生的哥哥過世，只能由他獨自照顧媽媽。

家庭、工作蠟燭兩頭燒，林先生甚至多次因帶行動不便的媽媽就醫閃到腰，就在林先生幾乎被照顧壓力擊倒前，姊姊的一個訊息成了救命浮木，是都蘭診所居家醫療服務，他抱者「試試看」的想法申請，但他不曾想像過主動上門的是一個好似醫院裡完整的醫療團隊。

都蘭診所居家醫療服務不僅接住了林先生，甚至讓他的媽媽在熟悉的家中走完人生最後一哩路，臨終前都能保持尊嚴。對余尚儒而言，都蘭診所不只是一家診所，而是在宅醫療進行社區營造的代名詞，是台灣醫療面對高齡時代的新模式。

余尚儒樂於分享都蘭診所的點點滴滴，盼能激起更多人參與，在各地打造「可以到家的診所」。衛生福利部中央健康保險署署長石崇良說，都蘭診所展現在地安老最好的樣貌，讓家裡就像醫院，希望透過修改法規，逐步開放適用對象與範圍，有朝一日「都蘭模式」能成為「台灣模式」。

醫師 台東

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