強烈冷氣團發威、高山今不排除降雪 周二起第2波更寒冷、影響4天

強烈大陸冷氣團發威，中央氣象署預報員趙紘指出，今晨最低溫新北富貴角9.4度，今天白天各地寒冷，尤其北部、宜蘭地區高溫僅14度。另外，今天中部以北3500公尺以上高山，不排除有機會下雪。明天冷氣團短暫減弱一天，周二另波報到，強度更強，且一連影響4天，其中周三至周五中部以北、宜蘭低溫10至12度，其他地區13至15度。

趙紘表示，昨晚起受大陸冷氣團影響，今晨最低溫新北富貴角9.4度，台北市信義區也僅10.8度，桃園及新北部分地區10度以下，台中以北到宜蘭10至12度。今天各地感受寒冷，尤其中部以北、宜蘭地區，提醒民眾外出留意保暖。

他說，今天因水氣多，雲量偏多，迎風面的北部、東半部地區陰雨綿綿，有局部短暫雨，雙北及宜蘭地區留意達局部大雨標準；中南部地區因中層雲系，有零星飄雨機會。另外，今天中部以北3500公尺以上高山，不排除有機會下雪。

溫度方面，今天白天依舊在冷氣團勢力範圍，各地高溫均為超過20度，尤其北部、宜蘭地區高溫14度，感受偏冷，其他地區18至19度。

趙紘指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，各地高溫明顯回升約20度，大台北地區、宜蘭、花東沿岸，桃園以南地區雨勢轉微較穩定。不過，從周二起，另波強烈大陸冷氣團報到，不僅強度更強，影響也更久。

周二起，冷氣團逐漸南下，白天感受溫暖，時間越晚越冷，這波冷氣團時間點預估影響至周五，其中周三至周五影響最明顯，期間中部以北、宜蘭低溫10至12度，其他地區13至15度，目前觀測強度仍為大陸冷氣團等級，降雨越來愈明顯，尤其北部、東半部地區，停雨空檔亦少。到了周六，影響才會減弱。