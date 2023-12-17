基隆北海岸、台北市山區大雨特報 11縣市注意強風

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象署發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有９至１０級強陣風，台南以北、東部、東南部沿海地區及基隆北海岸、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

陸上強風特報影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區。

氣象署說，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；今天水氣偏多，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨，明天白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，北部及東北部天氣仍涼，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今天北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。