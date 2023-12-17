強烈冷氣團影響4縣市低溫特報 中部以北高山有降雪機率

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。橙色燈號：新北市，黃色燈號：桃園市、宜蘭縣、金門縣。

中央氣象署說，從昨晚至今天一整天都是這波冷氣團最冷的時候，中部以北及宜花低溫12、13度，其他地區14至17度，局部空曠地區氣溫更低一些，白天北台灣整天氣溫介於13到14度，中部及花東高溫18到22度，南部則是23至25度左右。

大陸冷氣團影響期間加強保暖，預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境。

降雨方面，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，北部及花東地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有9至11級強陣風，其他空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，沿海浪高可以來到3至6米，海邊活動特別注意安全。

氣象署表示，若溫度及水氣條件配合得宜，今天中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，前往高山留意積冰並注意路況，行車加掛雪鍊，注意安全。