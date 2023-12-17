強烈冷氣團達標 吳德榮：周二晚起再一波規模更大、影響更久

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象署說，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。橙色燈號：新北市。黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面低雲多，伴隨降水回波，迎風面有局部降雨。

吳德榮表示，今天台北觀測站最低氣溫12.0度，已符合強烈大陸冷氣團的標準，為入冬以來第2波。平地最低氣溫前3依序為新北石門區9.4度、桃園楊梅區10.0度、基隆七堵區10.1度。

今天至明晨受強烈大陸冷氣團影響，吳德榮表示，北台灣雲多偶飄雨，天氣濕冷，中南部多雲時晴，白天涼、早晚冷，應注意添衣保暖。今天北部10至15度，中部12至20度，南部14至24度、東部11至22度。

吳德榮表示，明天白天至周二下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

他說，周二傍晚起至周五另一股規模更大、影響更持久的強冷空氣南下；最新模擬的強度，已調整至與前波相近，周二晚起氣溫逐漸下降，周四、周五降至最低時，台北觀測站的最低氣溫有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率；期間北台持續濕冷，中南部多雲時晴，白天微涼、早晚冷。

吳德榮說，周六冷空氣略減弱，下周日冷空氣略增強，北台灣未脫離濕冷的天氣。

今天至明晨受強烈大陸冷氣團影響，北台灣雲多偶飄雨，天氣濕冷，中南部多雲時晴，白天涼、早晚冷。本報資料照片
今天至明晨受強烈大陸冷氣團影響，北台灣雲多偶飄雨，天氣濕冷，中南部多雲時晴，白天涼、早晚冷。本報資料照片

冷氣團 吳德榮

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