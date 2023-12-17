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路樹變凶器／我缺「樹木法醫」追死因 可借鏡日本

聯合報／ 記者鄭朝陽鄭國樑劉柏均／連線報導

路樹發生致人死傷或毀損車輛等事故，肇事路樹通常第一時間會被移除，不僅沒機會釐清樹倒原因，精進主管機關維養路樹的機制，連後續究責之門也被關上，一切只能訴諸國賠或保險。專家指出，日本等國家已陸續建立「樹木法醫」制度，藉此要求政府落實維管路樹，不能讓全民既陷路樹安全風險，還要扛賠償責任。

各縣市若發生樹木致人死傷案件，多向警方報案或通知路樹管理機關，管理機關現場會勘確認樹木狀況，如判斷沒有強風等天災或被撞擊等人為因素時，通常會立刻排除倒伏的路樹，後續以養護不當啟動理賠機制；至於樹倒有無病理因素，則無人追究。

文化大學景觀系主任郭瓊瑩指出，樹木是宜居城市的標準配備，種出一棵大樹需要數十年，消失卻在一瞬間，相當可惜；主管機關應派專業者為倒樹「驗屍」，開具死亡證明，深究原因累積成大數據，作為未來防範及調整樹種的參考依據。

樹藝師陳鴻楷也認為，人命關天，尤其倒樹殺人時，可能是一個家庭破碎，為了避免重蹈覆轍，應即時做完整記錄，包含量測樹倒的方向，釐清有無棲地環境、照顧、修剪不良等問題，才能幫政府找出問題和解方。目前不論國賠或保險，都用人民納稅錢埋單，並不公平，也讓主管機關推卸路樹風險管理責任。

都市林協會理事長黃裕星說，台灣連樹木保護專業人員的分級認證制度都沒有，要開具樹倒事故原因證明書，現實上仍做不到。日本路樹健檢巡查要有「樹木醫」執照，三年經驗才能報考「街路樹診斷士」，擔任判定樹倒災害原因的「法醫」。

路樹 主管 日本

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