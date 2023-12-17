路樹變凶器／專家嘆：「森林法」修法十年 制度沒下文

「路樹殺人風險逐年升高，問題根源出在主管機關不作為」，前立委、海洋大學榮譽講座教授邱文彥十年前推動「森林法」修法，為公園及行道樹找到農業部林業署作為主管機關，但他感慨，由於相關子法、技術規範及專業人員國家考試等配套尚未完備，路樹風險管理制度仍無法上路，讓民眾擔心隨時被路殺。

邱文彥說，當年在森林法增訂「樹木保護專章」，至今只保護公私有的老樹免於被任意傷害，但都市裡眾多的路樹，從專業技師考試認證到建立路樹的身分證與病歷表，十年來都沒下文，以致縣市各行其道，路樹巡檢品質難讓民眾放心，寶貴的綠資源淪為殺人凶器。

森林城市協會理事長莊傑任直指修法十年沒下文，起因於該領域的業界利益衝突，呼籲林業署要有擔當，在「對樹更好」的大前提下，分階段讓專業人員認證制度及早上路，並在科學的基礎上制定相關技術規範，健全都市林管理。

林業署表示，相關子法如「樹木保護專業人員培訓考選及分級認證辦法」草案，今年初已第二次預告，但因業界意見分歧，還在協調整合中。目前也正編撰考選教材，明年初舉辦說明會，預計明年六月施行，逐步推動。