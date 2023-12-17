聽新聞
test
0:00 / 0:00
路樹變凶器／專家嘆：「森林法」修法十年 制度沒下文
「路樹殺人風險逐年升高，問題根源出在主管機關不作為」，前立委、海洋大學榮譽講座教授邱文彥十年前推動「森林法」修法，為公園及行道樹找到農業部林業署作為主管機關，但他感慨，由於相關子法、技術規範及專業人員國家考試等配套尚未完備，路樹風險管理制度仍無法上路，讓民眾擔心隨時被路殺。
邱文彥說，當年在森林法增訂「樹木保護專章」，至今只保護公私有的老樹免於被任意傷害，但都市裡眾多的路樹，從專業技師考試認證到建立路樹的身分證與病歷表，十年來都沒下文，以致縣市各行其道，路樹巡檢品質難讓民眾放心，寶貴的綠資源淪為殺人凶器。
森林城市協會理事長莊傑任直指修法十年沒下文，起因於該領域的業界利益衝突，呼籲林業署要有擔當，在「對樹更好」的大前提下，分階段讓專業人員認證制度及早上路，並在科學的基礎上制定相關技術規範，健全都市林管理。
林業署表示，相關子法如「樹木保護專業人員培訓考選及分級認證辦法」草案，今年初已第二次預告，但因業界意見分歧，還在協調整合中。目前也正編撰考選教材，明年初舉辦說明會，預計明年六月施行，逐步推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言