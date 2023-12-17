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路樹變凶器／路樹病了看不出 日常危機四伏

聯合報／ 記者林媛玲鄭國樑劉柏均吳淑玲江婉儀王昭月／連線報導
北市中山北路一處路樹今年八月突攔腰折斷，砸中機車騎士致死。圖／警方提供
北市中山北路一處路樹今年八月突攔腰折斷，砸中機車騎士致死。圖／警方提供

各縣市的路樹巡查面臨樹多、巡查人力少的困境，以六都為例，就有桃園、高雄兩市連巡查員的編制都沒有，遑論檢查的ＳＯＰ與把關機制。專家表示，目前路樹巡檢多半是「走馬看花」，且愈來愈多縣市為路樹投保公共意外責任險，雖可加速事故理賠，卻讓主管機關卸責，作法本末倒置，應回歸顧好路樹健康、及早排除風險才是正辦。

人力荒／北市每人每天巡逾百樹

專家指，目前各地巡檢路樹多半是走馬看花，進階用儀器檢測樹幹結構的機率很少，難確實掌握路樹健康情形。記者林澔一／攝影
專家指，目前各地巡檢路樹多半是走馬看花，進階用儀器檢測樹幹結構的機率很少，難確實掌握路樹健康情形。記者林澔一／攝影
台北市列管行道樹約九點二萬棵，公園處園藝隊大隊長林晁嘉說，每月都做一次例行巡查，但編制的巡查員僅十二人，加上外包的十二名人力，扣除假日，平均每人每天要巡檢一百七十四棵。

林晁嘉說，北市一年的行道樹維護費約一億三百萬元，現有人力確實不足，未來會逐年擴大委外巡檢，也為路樹投保公共意外險。他說，因巡檢範圍大，巡查員步行或騎機車目視檢查樹木健康，觀察是否有褐根病、枯枝或遮蔽交通號誌等，一般每棵樹約花五到十分鐘，隨身只帶小鏟子，若發現異狀，才會通報進一步用儀器檢測。

台中市廿二餘萬棵路樹全數委外給廠商巡查維護，建設局十九名巡查員負責監工。建設局表示，廠商要為管轄範圍路樹投保公共意外險，若發生樹倒意外但保險不理賠，將依國賠程序處理，並追究廠商責任。建設局表示，巡查員目視觀察約五分鐘後，記錄並拍攝樹況照片，若有樹幹中空腐朽等「明顯缺陷」，就回報請專家進一步用儀器檢測，確認樹體健康狀況。

缺財源／儀器健檢一棵要兩千元

台南市由工務局結合各區公所巡檢路樹，工務局表示，除例行巡檢，也委外專業團隊對高風險道路進行樹木風險評估，優先移除或治療高風險樹木。但南市議員陳怡珍說，目視檢查一棵要兩百元，儀器檢測更要兩千元，市府財源不足，巡查人力缺口也大，路樹殺人確是隱憂。

桃園市及高雄市目前都沒有編制的巡查員及巡檢路樹的ＳＯＰ。桃園市養工處表示，受限經費，不像雙北等縣市定期巡檢樹木健康，每年冬、夏兩季修剪路樹時，會一併檢視樹木狀況。

高雄市公園處長王妙珍表示，全市約十七萬棵路樹，均保公共意外險，但無專責巡查員，主因是該處管樹也管廿四萬盞路燈，業務繁重，全由廠商協助掌握路樹異狀。

森林城市協會理事長莊傑任說，六都看起來都捉襟見肘，何況其他縣市，若連巡檢都不做，只投保意外險，既無法正本清源確保路樹安全，也會被質疑是為公務員卸責，縣市建立正確的路樹養護制度，且結合社區鄰里一起把樹顧好，才是正辦。

路樹 風險

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