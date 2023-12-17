路樹變凶器／褐根病無聲蔓延 中央應統籌防疫

褐根病被稱「樹癌」是樹木頭號殺手，病樹倒伏已造成多起公安意外，國內卻無系統性的樹木褐根病調查資料，病樹成了隱形地雷。學者指出，氣候變遷造成暖化、暴雨趨勢，提供褐根病菌更好的生存條件，樹木主管機關要正視問題，優先盤點高風險熱區的樹木健康狀況，才能防患未然。

都市林協會表示，褐根病擴散，對公園、道路等樹木是一大威脅，林試所二○一六年統計重要病蟲害通報案件，褐根病占總通報案件百分之卅七，加總其他病害則高達五成五。

目前農業部並未全盤調查各地褐根病況，多數地方政府也忽略褐根病樹造成的安全危機。桃園市養工處表示，目前只委託景觀園藝廠商協助排除路樹斷裂、倒伏的路障，未專案調查褐根病，加上褐根病難從外觀迅速判斷，易有疏漏。

嘉義市是少數編列褐根病防治預算的縣市，建設處副處長羅資政表示，十年前零星發現路樹染褐根病，且逐年擴散，為避免病樹造成公安事故及擴大傳染，去年起分三年編列兩千萬元，至今檢出兩百十二棵路樹染褐根病，包含六處學校、體育場及風景區。

他說，褐根病如同樹木的新冠病毒、癌症，難預測病菌何時何地出現，防治需要專業和經費，有賴中央協助，最好比照新冠肺炎疫情成立中央應變指揮中心統籌處理，各縣市才能對症下藥、有所依循。

台大植物病理與微生物系教授鍾嘉綾指出，褐根病好發在熱帶及亞熱帶，菌絲愛高溫、潮濕的環境，面對暖化及極端天氣趨勢，此病恐擴大蔓延，呼籲政府建立植栽移入、移出的褐根病通報機制積極防治，第一線工作者應提高警覺，並落實病樹的樹頭及殘根清除；台大已找出抑制褐根病的木黴菌，對移除病樹的土壤投放，能加速土壤復育。

鍾嘉綾並呼籲路樹主管機關，尤其針對衝擊用路人的高風險潛勢地點，加強巡檢路樹是否染褐根病等病害，避免今年五月國道三甲隧道邊坡病樹崩落的意外重演。