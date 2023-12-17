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東北季風過強 金馬小三通都停開

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金廈小三通昨天停航一天，有參加進香團的民眾將神明擺在桌上，陪他們一起等待開航。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通昨天停航一天，有參加進香團的民眾將神明擺在桌上，陪他們一起等待開航。記者蔡家蓁／攝影

金門縣港務處因東北季風過強，昨天宣布小三通全天停航，總計取消往返廈門五通、泉州石井碼頭共9班18航次，3千多人行程受影響。今天預估風力也很強，港務處表示，要等今早跟陸方開會後才能決定。馬祖小三通則直接宣布停航2天。

港務處長許嘉興表示，昨天一早的風浪很大，8點水頭碼頭測得瞬間陣風8級，經與陸方協商，廈門到金門的小三通航線從8點起到中午暫時停航，但後來風力沒減弱，經與廈門交管討論研商後，宣布全日停航。

金門縣觀光處副處長董雲馨、金門縣港務處長許嘉興到場瞭解情況，因是周末水頭碼頭一早就擠滿等待搭乘旅客，還有不少進香團民眾，連神明都放在桌上一起等待小三通開航，約有500多人等待。

王小姐說，她本來要搭乘9點往五通的航班，一到碼頭發現風大停航，嚴重影響她後續的行程安排。陳小姐也表示，她一早從台灣搭7點多的班機，8點多抵達金門，本來想說可以直接搭小三通，只能在金門多停留一天，等天氣好轉再搭船。

至於馬祖地區風大浪也高，平均5至6陣風8級，晨轉7至8陣風10級，連江縣政府表示，福澳往琅岐與白沙往返黃岐的小三通航班，因海象不佳昨天和今天停航，請民眾多加注意。

金門 小三通 碼頭

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