聽新聞
test
0:00 / 0:00

準台鐵董座杜微：票價調漲 明年有契機

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
準國營台鐵公司董事長杜微。記者曾原信／攝影
準國營台鐵公司董事長杜微。記者曾原信／攝影

台鐵票價凍漲近卅年，準國營台鐵公司董事長杜微接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年三、四月送董事會討論，通過再呈報交通部與行政院，若獲准最快明年下半年就有調整契機，至於一次漲足，還是階段調漲，還要再討論。

不過台鐵工會預估公司化員工離退潮將達兩、三千人，春節疏運將首當其衝。對此，杜微表示，明年一至六月申請離職人數約九九○人，估後續也不會有太多人提出，預估離退約有一一○○至一二○○人。

杜微表示，台鐵局時代，補不滿的一萬七三六○人員額，改制公司後即可因應招考，首批台鐵公司從業人員預計明年二、三月招募，明年暑假估有八○○人可上線，績效良好的從業人員，年終最高有望領取四點四個月。換句話說，依目前人力數值來看，春節不但不會減班，運能一定增加。

杜微表示，台鐵董事會將建立安全管理委員會，除了於公司組織設立營運安全處，底下也設立北、中、南、東四個營業處，加快應變，建立杜絕隱瞞的安全文化。

杜微也透露，台北車站地下一樓鐵路餐廳廚房，未來將打造成國際級旅客服務中心，最快兩年落成，明年初也將興建大型中央廚房，將台鐵便當產能提升至約兩萬個，最快明年底上線。

台鐵 杜微 廚房

延伸閱讀

她裸辭不到一個月「回鍋」 過來人曝1優點：會開心

74歲盛光祖「吃海關、吃鐵路」 受賄6380萬判15年

迎大選高鐵加開91班次15日開放購票 自由座運能也擴大

雲林9所小學中央廚房啟用 學童每餐69元吃得好又飽

相關新聞

路樹殺人 風控、巡檢全失靈

近年陸續發生路樹無預警倒伏致人死傷、損壞車輛等事故，「路樹殺人」風險逐年升高。本報記者追查近年三起路樹倒伏事故，發現「人...

路樹變凶器／路樹病了看不出 日常危機四伏

各縣市的路樹巡查面臨樹多、巡查人力少的困境，以六都為例，就有桃園、高雄兩市連巡查員的編制都沒有，遑論檢查的ＳＯＰ與把關機...

健保點值貶 六都醫院掛號費悄漲

新冠疫情後，健保點值縮水，點值看似僅是醫界的事，但其影響卻已經悄悄地延伸至民眾荷包。據調查，今年六都地區有多達三七五家醫...

象鼻岩鼻落海 下個恐是女王頭

東北角海岸知名的象鼻岩昨驚傳斷裂，新北市府表示是長期風化、海浪拍打所致。據了解，市府和國土署都曾試圖以法令維護象鼻岩，但...

準台鐵董座杜微：票價調漲 明年有契機

台鐵票價凍漲近卅年，準國營台鐵公司董事長杜微接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年三、四月送董事會討論...

東北季風過強 金馬小三通都停開

金門縣港務處因東北季風過強，昨天宣布小三通全天停航，總計取消往返廈門五通、泉州石井碼頭共9班18航次，3千多人行程受影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。