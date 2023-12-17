準台鐵董座杜微：票價調漲 明年有契機

台鐵票價凍漲近卅年，準國營台鐵公司董事長杜微接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年三、四月送董事會討論，通過再呈報交通部與行政院，若獲准最快明年下半年就有調整契機，至於一次漲足，還是階段調漲，還要再討論。

不過台鐵工會預估公司化員工離退潮將達兩、三千人，春節疏運將首當其衝。對此，杜微表示，明年一至六月申請離職人數約九九○人，估後續也不會有太多人提出，預估離退約有一一○○至一二○○人。

杜微表示，台鐵局時代，補不滿的一萬七三六○人員額，改制公司後即可因應招考，首批台鐵公司從業人員預計明年二、三月招募，明年暑假估有八○○人可上線，績效良好的從業人員，年終最高有望領取四點四個月。換句話說，依目前人力數值來看，春節不但不會減班，運能一定增加。

杜微表示，台鐵董事會將建立安全管理委員會，除了於公司組織設立營運安全處，底下也設立北、中、南、東四個營業處，加快應變，建立杜絕隱瞞的安全文化。

杜微也透露，台北車站地下一樓鐵路餐廳廚房，未來將打造成國際級旅客服務中心，最快兩年落成，明年初也將興建大型中央廚房，將台鐵便當產能提升至約兩萬個，最快明年底上線。