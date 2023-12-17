在宅急症照顧 明年第二季擴大試辦

全台約有近廿萬人使用居家醫療，但疾病若發生變化需要給藥治療時須至醫療院所，若處偏鄉，赴醫院舟車勞頓。衛福部健保署宣布，爭取七億預算，明年第二季將擴大試辦「在宅急症照顧」，優先針對可控制的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等三類患者，每年約一萬人次受惠。

居家醫療適用失能或疾病特性不便外出就醫、患慢性病需長期護理、仰賴呼吸器超過廿一天、安寧療護等四類族群。據健保署統計，全國收案人數有六到八萬人，加上長照機構住民十二萬人，約近廿萬人使用居家醫療。受限法規，居家醫療團隊無法因應患者出現急症時在患者家中給予治療，仍須至醫院就醫。

使用居家醫療的患者，最常需赴醫院治療的疾病為肺炎、泌尿道感染、軟組織感染。健保署長石崇良表示，明年第二季起，擴大試辦「在宅急症照護」，納入常見三大感染症，居家醫療團隊可於患者家中替患者施打長效抗生素，等同於在家住院，部分負擔比照居家醫療，僅需支付醫療費用的百分之五。

國內第一家以居家醫療目的設立的台東都蘭診所，所長余尚儒協助照顧當地多個家庭。五十六歲林先生說，診所利用智慧床墊、遠距傳輸，隨時掌握母親身體狀，今年五月，團隊遵從母親生前不願意插管的意願，在家安詳離世。