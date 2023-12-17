聽新聞
test
0:00 / 0:00

在宅急症照顧 明年第二季擴大試辦

聯合報／ 記者沈能元／台東報導

全台約有近廿萬人使用居家醫療，但疾病若發生變化需要給藥治療時須至醫療院所，若處偏鄉，赴醫院舟車勞頓。衛福部健保署宣布，爭取七億預算，明年第二季將擴大試辦「在宅急症照顧」，優先針對可控制的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等三類患者，每年約一萬人次受惠。

居家醫療適用失能或疾病特性不便外出就醫、患慢性病需長期護理、仰賴呼吸器超過廿一天、安寧療護等四類族群。據健保署統計，全國收案人數有六到八萬人，加上長照機構住民十二萬人，約近廿萬人使用居家醫療。受限法規，居家醫療團隊無法因應患者出現急症時在患者家中給予治療，仍須至醫院就醫。

使用居家醫療的患者，最常需赴醫院治療的疾病為肺炎、泌尿道感染、軟組織感染。健保署長石崇良表示，明年第二季起，擴大試辦「在宅急症照護」，納入常見三大感染症，居家醫療團隊可於患者家中替患者施打長效抗生素，等同於在家住院，部分負擔比照居家醫療，僅需支付醫療費用的百分之五。

國內第一家以居家醫療目的設立的台東都蘭診所，所長余尚儒協助照顧當地多個家庭。五十六歲林先生說，診所利用智慧床墊、遠距傳輸，隨時掌握母親身體狀，今年五月，團隊遵從母親生前不願意插管的意願，在家安詳離世。

患者 健保 團隊

延伸閱讀

規劃試辦在宅急性照護萬人受惠 擬部分負擔降至5%

台東都蘭診所深耕居家醫療服務 病患家屬身心得到依靠

機場又驗出1例肺炎黴漿菌！4歲女童已出境 衛生局來不及追蹤

主要症狀非咳嗽？大陸呼吸道疾病爆發 近期發現病童「檢查才知患肺炎」

相關新聞

路樹殺人 風控、巡檢全失靈

近年陸續發生路樹無預警倒伏致人死傷、損壞車輛等事故，「路樹殺人」風險逐年升高。本報記者追查近年三起路樹倒伏事故，發現「人...

路樹變凶器／路樹病了看不出 日常危機四伏

各縣市的路樹巡查面臨樹多、巡查人力少的困境，以六都為例，就有桃園、高雄兩市連巡查員的編制都沒有，遑論檢查的ＳＯＰ與把關機...

健保點值貶 六都醫院掛號費悄漲

新冠疫情後，健保點值縮水，點值看似僅是醫界的事，但其影響卻已經悄悄地延伸至民眾荷包。據調查，今年六都地區有多達三七五家醫...

象鼻岩鼻落海 下個恐是女王頭

東北角海岸知名的象鼻岩昨驚傳斷裂，新北市府表示是長期風化、海浪拍打所致。據了解，市府和國土署都曾試圖以法令維護象鼻岩，但...

準台鐵董座杜微：票價調漲 明年有契機

台鐵票價凍漲近卅年，準國營台鐵公司董事長杜微接受聯合報專訪時表示，台鐵公司票價調整方案明年初出爐，明年三、四月送董事會討論...

東北季風過強 金馬小三通都停開

金門縣港務處因東北季風過強，昨天宣布小三通全天停航，總計取消往返廈門五通、泉州石井碼頭共9班18航次，3千多人行程受影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。