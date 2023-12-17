看一次2500元 多家醫院搶推VIP門診

門診掛號費今年調漲家數暴增，單次掛號費調漲最高為禾馨體系的特約門診，收費達二千五百元，服務包含高度隱私診療空間、醫師詳解病情等。不過，ＶＩＰ服務不只禾馨獨有，台大景福門診、新光同心門診、北醫附醫君蔚門診等，都提供高規格服務，且台大景福門診，想掛還不一定可以掛得到。

掛號費達二千五百元的禾馨體系特約門診，專攻金字塔頂端患者，從婦科、眼科到小兒科，只要有足夠的費用，即可向專人掛號，就醫時間彈性，有獨立診間，依患者需求打造診療檢查方式，協助治療的醫師，不再是「卅秒」結束診療，而是悉心回答各式問題，討論治療方向。

至於台大景福門診被視為「最神祕的門診」，台大醫院官網中，完全無路徑可預約景福門診。今年掛號費從一千元調高至一千五百元，調漲原因為優化候診區座位、廁所及休息室，並增聘護理人力以提供迎賓與諮詢服務，同時規畫就診貴賓於景福門診外可免費停車。

知情人士透露，景福門診病人多為台大校友或政府高官，由院內專門單位管理床位及約診事宜。

台大公共事務部主任趙于萱說，景福門診無提供一般民眾掛號，屬特約形式，「特殊人士」與醫師約好看診時間，景福門診才會開設，景福門診有六間診間，門診為一對一看診，而門診位置不便透露。

知情人士指出，台大醫院ＶＩＰ服務分門診、病房二類，景福門診是位於醫院東址大廳南側的十五Ｃ內科病房。