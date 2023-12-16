跌破10度！ 新竹以北等7縣市低溫特報 下周二起更冷

未來一周，兩波冷空氣接力影響，今晚起迎首波，中央氣象署今天傍晚發布新竹以北、宜蘭等7縣市低溫特報，局部地區可能跌破10度。下周二起，強烈大陸冷氣團報到，強度更強外，影響更久估長達5天，北部低溫近11至12度，空曠地區不排除近10度。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，今天上午8時，菲律賓東方海面上有熱帶性低氣壓發展，今夜至明晨有機會成颱，路徑往菲律賓中部群島進入南海，對台距離遙遠，不會有影響。

她表示，今天起，首波冷氣團報到，影響至下周一，明晨最低溫北台灣12至13度，其他地區14至16度，明天白天北台灣全天僅13至14度。

下周一至下周二上半天，溫度短暫回升；不過，從下周二下半天起，強烈大陸冷氣團影響，降溫持續到下周五至下周六，北部各地低溫近11至12度，空曠地區不排除近10度。

陳伊秀表示，未來一周水氣屬迎風面降雨，今晚到明天，大台北、基隆北海岸、宜蘭降雨為主，中部山區、東半部也有局部零星降雨。下周一冷氣團減弱，降雨趨緩。下周二下半天起，雨區擴大為桃園以北、新竹以北、東半部地區，下周四降雨偏東半部局部雨。

另外，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山，以及下周三北部、東北部2500公尺以上高山，都有機會下雪。