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低溫特報！醫：高血壓患者出門注意2部位保暖 避免心肌梗塞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
氣象署今發布「低溫特報」，醫師建議，三高、心血管疾病患者近期出門時，應多加件衣物減少冷空氣刺激，尤其頭頸部、手部2部位更需注意。本報資料照片
氣象署今發布「低溫特報」，醫師建議，三高、心血管疾病患者近期出門時，應多加件衣物減少冷空氣刺激，尤其頭頸部、手部2部位更需注意。本報資料照片

氣象署今發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣溫有機率低於10度以下。高血壓患者最怕天氣突然轉變，恐導致疾病控制不佳，引發心肌梗塞等危險。台安醫院心臟內科主治醫師林謂文建議，三高、心血管疾病患者近期出門時，應多加件衣物減少冷空氣刺激，尤其頭頸部、手部2部位更需注意。

林謂文表示，高血壓患者即使規律服藥，天氣忽然變冷、溫差變化過大時，仍會因交感神經系統受到刺激，導致血管收縮、血壓上升、心跳變化等情況，溫差劇烈時，血壓波動、升高的情況也較容易發生；尤其民眾外出時，冷空氣直接刺激皮膚，血管收縮恐致血壓上升，嚴重時恐造成心肌梗塞、腦中風等意外。

「除依循醫囑、定時服藥，建議患者定時紀錄血壓變化。」林謂文表示，若高血壓患者在血壓監測時，發現血壓劇烈波動，且比以往升高、難以平復時，應及早返診就醫，與醫師討論調整藥物配置；出門時則建議「頭頸部」、「手部」格外注意保暖，如使用圍巾、帽子、口罩等，能減少皮膚與冷空氣接觸的機會，避免交感神經受刺激使血壓升高。

民眾常在天冷時吃鍋、飲酒保暖。林謂文說，慢性病患無論氣溫高低，生活型態需維持調控，即使是天冷，也不得輕忽，食物應選擇高纖蔬果類，少吃加工食品、高鹽、高鈉食物、避免飲酒、抽菸等。禦寒之餘，也得隨時監控身體狀況，落實飲食控制。

患者 高血壓 保暖

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