銀髮脫口秀 阿公阿嬤「地獄梗」讓你笑著笑著就哭了

當阿公、阿嬤站上風靡年輕人的單口喜劇舞台，將豐富的人生閱歷化作「地獄梗」，平日掛在嘴邊的碎碎念，頓時也成了笑料。弘道老人福利基金會首創銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說(ㄕㄨㄟˋ)」，20名平均67歲的素人長輩變身為脫口秀演員，今下午在卡米地喜劇劇樂部登台，讓台下的少年ㄟ驚豔不已，「阿嬤真的比你還搞笑！」也有觀眾想起和自己長輩的互動，笑著笑著就哭了。

弘道攜手卡米地喜劇俱樂部，歷經一年籌備、三個月培訓，激發20位平均67歲素人長輩的搞笑潛能，讓他們自己寫下涵蓋婆媳相處之道、親子拌嘴、老夫老妻愛情故事、圓夢挑戰、溫情記憶拾荒等等的脫口笑段子。

其中，6旬的孫櫻芳是推廣環保議題40多年的「環保魔人」，不但隨身攜帶便當鐵盒、餐具、水瓶、毛巾、袋子，連買麵包都會算好麵包出爐時間，直接帶鍋子去裝，減少一次性塑膠品，同時也是環團志工，四處演講分享減塑理念。

她在台上說著，自己常被朋友嗆聲，仍堅持背著環保餐具、孤獨度日，一身環保家當背出駝背，三千煩惱絲更因擔憂氣候變遷而白了頭。外表一本正經，以幽默自嘲的口吻與肢體，向台下觀眾拋出靈魂拷問，「為何買賣股票能成為全民運動，環保愛地球卻無法落實？」、「你同不同意焚化爐蓋在你家隔壁？」

孫櫻芳說，自己常以PPT演講，講得口沫橫飛，卻沒人聽得進去，這次挑戰脫口秀，就是想學習如何把環保講得很有趣，「套句年輕人的話，我來找學梗推環保的啦！」

她和指導老師壯壯常在課堂上鬥嘴，老師每每聽完她自創的環保段子，都忍不住開嗆「你在開研討會啊？」今天孫櫻芳表演結束後，壯壯也故意在台上化作「塑膠吸管富翁」、「免洗筷富翁」，挑釁孫櫻芳，孫櫻芳強忍才沒衝上台。她說，每次來上課都覺得很輕鬆、好玩，笑到眼淚流出來，「接下來會繼續用脫口秀推廣環保！」

今天的最高齡演員、78歲的王淑華，則娓娓道來她與外婆，還有她與孫子女的溫暖祖孫情。她說自己從小就是「揹」girl，外婆揹到她出嫁，改由先生揹，後來則是孫子、孫女來揹她，在詼諧中回味祖孫情。她說，越年長越容易遺忘小時候的事，但那是每個人的珍貴歲月，他期許自己當一名「記憶拾荒者」。不少年輕人聽完淑華阿嬤的演出後分享，回憶湧上心頭，想起了自己阿嬤。

壯壯老師說，本來擔心長輩講述人生經歷，觀眾無法產生共鳴，結果看到年輕人哄堂大笑，就知道長輩們已經用單口喜劇跨越了和年輕人的鴻溝，搞笑中拉近彼此距離，相較於年輕演員想出一個好笑梗，卻找不到支撐梗的故事，這群擁有豐富人生故事的長輩們，信手拈來皆素材。

弘道老人福利基金會副執行長劉佳盈說，要翻轉社會對老的刻板印象、進行跨代交流，最關鍵的是我們有沒有跨出去，當弘道跨域讓銀髮素人站上專業舞台，就是很重要的第一步，下一個關鍵是讓長輩挑戰原本不在他生命中，卻是這個社會正在流行的事情，明年弘道也將持續舉辦爺奶萬萬說，預計四、五月起招募。