規劃試辦在宅急性照護萬人受惠 擬部分負擔降至5%
健保署規劃試辦在宅急性照護，肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等3類患者優先試行，最快明年第2季上路，健保署長石崇良說，急性在宅部分負擔降至5%，預計有1萬人受惠。
健保署民國105年起推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，由居家醫療院所組成的整合性照護團隊，提供居家醫療、重度居家醫療、安寧療護3階段連續性照護，108年擴大居家中醫及居家藥事服務，預計在宅急性照護113年第2季上路。
「在宅急性照護」明年度預計投入新台幣7億元，石崇良說，居家急症照顧不會省太多錢，執行目的不在省錢，而是希望讓不便就醫患者得到更好的醫療品質，以預算推估1年可服務人次，急性在宅照護費用不會比傳統醫院住院少，以現行住院4000至6000元計算，大約1萬人受惠。
石崇良說，隨著新醫療模式的出現，「透過一點點鼓勵，讓民眾願意試一次看看」，現行急性病房住院部分負擔，30日內負擔比率為10%，希望將在宅急性照護部分負擔降至5%；過去在宅部分負擔無上限，未來在宅急性照護部分負擔將設上限，且不會超過每年住院部分負擔上限。
另外，目前規劃在宅急症照護模式，由當地醫院在宅醫療團隊的護理師每日固定訪視，以日支規定取代醫院住院的護理費、病房費與醫療行為收費。石崇良分享，以過去給付模式太不划算，比如醫療人員每天都需舟車勞頓給予患者抗生素，給付僅開立抗生素的錢，恐怕沒人願意做。
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