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新北某國小電梯發生工安意外 夫目擊妻遭夾困...頭顱變形送醫亡

天冷血壓容易飆高 醫：多吃高纖蔬果有助預防

中央社／ 台北16日電

冷氣團發威，氣溫溜滑梯，血壓容易比平常高。醫師提醒，此時容易發生心肌梗塞等意外，可多吃高纖維蔬果、避免高鈉食物，從飲食下功夫，加上保暖、補充水分，減少這些健康困擾。

大陸冷氣團及東北季風影響，中央氣象署今天發布低溫、大雨及強風3特報。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文透過影片說明，氣溫低的時候，人體反應機制會讓心跳加快、血管收縮，所以冬天的血壓容易比平常高，若控制不佳將導致引發腦中風、心血管疾病。

就算規律服藥的高血壓患者也要小心。他強調，除遵守醫囑持續用藥，務必定時注意血壓變化，一旦出現劇烈波動，或是比以往更高、更難控制，籲及早回診跟醫師討論。

同時搭配適當保暖，出門多穿一件衣服，注意頭頸部、手部保暖，配戴圍巾、帽子、口罩等保暖小利器，加上適度補充水分，都有助預防天氣變化而引起血壓上升。

此外，有血壓困擾的人應該在飲食上多下一點功夫。林謂文建議多吃蔬果、少吃加工製品或調味料，尤其高鈉食物應儘量忌口，如罐頭食品、醃製品、培根、燻香腸、燻火腿等，飲食中吃下過多的鈉，是造成高血壓的主要原因之一。

至於怎麼吃能幫助穩定血壓，衛生福利部國民健康署曾在臉書粉絲專頁「食在好健康」分享小撇步，首先是蔬菜水果含有降血壓重要的營養素鉀離子，每餐至少要吃1拳頭大小的水果，以及比拳頭大一點的蔬菜，就能攝取到重要的鉀離子。

再來，若想增添食物風味，可在家栽種小盆的香草植物，烹調時使用新鮮的羅勒葉、迷迭香等，稍微撒一點在料理上，就會冒出濃郁的香氣，減少調味用的食鹽。

最後則是國人普遍膳食纖維攝取不足，其實膳食纖維不僅可幫助排便，還能幫助排除膽固醇，維護血管健康、讓血壓更穩定，多吃蔬菜外，糙米、地瓜、南瓜、山藥等「全榖及未精製雜糧」，也含有豐富膳食纖維，可彌補缺口。

保暖 冷氣團

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