已故神經罕病權威宋秉文「最愛解謎」 曾是疊疊樂高手

台灣神經罕見疾病研究權威、台北榮民總醫院神經醫學中心周邊神經科主任宋秉文上月3日逝世，台灣神經學學會、台灣神經罕見疾病學會及台北榮總神經內科今共同舉辦「宋秉文教授紀念學術研討會」，出席的醫界晚輩對其感念甚深，宋秉文私下互動曝光，同事及晚輩表示，他不論學術研究、私下生活都愛解謎，更是一位「疊疊樂高手」。

「本來以為只是跟著老師學研究，但10多年過程中發現，他是想教我成為更好的人。」宋秉文學生、北榮周邊神經科主治醫師蕭丞宗表示，研究神經遺傳疾病往往需要抽絲剝繭，進入病家了解家族成員罹病的狀況。宋秉文總是不厭其煩，拉著自己，帶上叩診垂、記錄用的表單就前往病人家中，一個五、六名成員的家族，檢查常須花上整天時間，最後常受病家邀請留下來吃晚餐。

宋秉文是小腦萎縮症研究專家。蕭丞宗表示，根據衛福部國健署罕病登陸，可計算出盛行率約為每10萬人中6人，但該項登陸僅計算顯性遺傳的疾病分型，實際病人數目可能更多。因疾病病程緩慢，病人長期回診與醫師變為好友，不少宋秉文的病人，在他離世後轉至自己看診，「變成我的朋友。」

北榮周邊神經科主任李宜中提到，宋教授堅持理想、勤奮奉獻，大幅度推進神經遺傳疾病醫療、診斷及照護，並致力於學術研究。他喜歡解謎，認為能找出台灣首例疾病「是很酷的事」，遇到病例時往往都能抽絲剝繭，耐心解決問題。

李宜中在簡報中貼出一張宋秉文與他玩「積木疊疊樂」的照片。他表示，宋教授不僅學術上愛解謎，私下也喜歡玩解謎類型遊戲，是疊疊樂高手，但謙謙君子的個性，使宋秉文在遊戲中總是禮讓同事、後輩。

腦庫推手、台灣腦庫協會理事長謝松蒼則說，宋教授是仰之彌高的學者，雖研究領域不同，較少機會近距離接觸，但參與台灣神經罕見疾病學會之後，兩條平行線有了交集。一次理監事會上，學者提起腦庫的成立，宋教授詢問「謝教授要不要負責此事？」開啟謝松蒼草創台灣腦庫的歷程。台灣腦庫上月正式成立，過程中他跑遍各行政機關、部會，宋秉文均給予支持，「感受到宋教授對學術熱忱外，對社會公益也很關注。」