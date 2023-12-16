驚！東北角知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷消失了

新北市東北角東北角海域最有名的岩壁象鼻岩，是陸上的旅遊熱點，也海上娛樂船也是必訪之點，今天下午1點多，傳出遭海浪拍打鼻子被打斷，讓很多人震驚，直呼「少一個景點了」。瑞芳區公所證實，確定已經斷了。

瑞芳區公所委外保全今天下午發現象鼻岩鼻子突然崩落，整個鼻子斷裂消失在海中，立即通報區公所，區公所向新北市政府回報，市府表示，初步了解是長期風化、海浪拍打所致。

文史工作者瑞芳區龍鎮里長林文清說，象鼻岩的鼻子整個消失，應是長期風化、海浪拍打所致，令人惋惜，現場區公所委外保全第一時間發現。