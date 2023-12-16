影／基隆塔啟用串接山海美景新亮點 天空步道人氣旺

基隆市新地標「基隆塔」和信二防空洞本月中試營運6天，吸引逾7萬人次參觀，今天由市長謝國樑、內政部長林右昌等開幕啟用，基隆市民免費，外縣市民眾將規畫收費。基隆塔的天空步道俯看基隆市港山海美景成為焦點，「垂直公共交通系統」可有效串連義二路商圈、雞籠中元文化館和中正公園，形成基隆文化觀光新廊帶。

基隆塔以基隆港橋式起重機為意象興的，主塔高67米、全跨87米，矗立港邊，遊客可搭電梯直上中正公園眺望基隆港口及山海美景。基隆今天雖然明顯降溫且下雨，仍有很多民眾排隊。

謝國樑說，基隆塔將是未來來觀光亮點，規畫建置義二路數位街區導系統，從平面向空中延伸，打造城市立體的觀光廊道，搭起港區與東岸景點的串連系統，縫合港城丘之間的路徑，提供市民與旅客更舒適的臨港漫步環境，從60公尺的高度及視角，重新觀覽基隆城市的美麗與文化。

基隆市長任內規畫基隆塔的內政部長林右昌說，基隆塔不只是地標的豎梯，未來會是台灣的象徵，當初就是要把中正公園的山丘變成基隆的特色，以橋式起重機設計，未來將是新的旅遊亮點，將帶動義二路周遭哨船頭商圈發展。

林右昌表示，基隆塔結合山海美景，難度非常高，還可串接郵輪轉運中心、基隆港空中花園，試營運人潮多是意料中的事，未來會更多，也是很大考驗驗，人流管制及收費制度要好好規畫，不要造成擁擠。

議長童子瑋說，基隆塔代表基隆城市的新建設，可帶動義二路、中正公園、郵輪及大歷史場景，意義重大。

文化局長江亭玫說，基隆塔位於義二路與正義路口，地處義二路商圈舊時稱義重町，是當時最為繁華摩登的商業街區，有基隆銀座美稱。為活絡街區，文化局與聚樂邦Clubon合作，並導入國內知名角色IP－Duncan當肯。規畫數位街區導系統，可聆聽有趣的地方故事、查看老照片對比古今街景變化。