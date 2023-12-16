快訊

驚！東北角知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷消失了

羽球年終賽／落後9分大逆轉！戴資穎終結對戰安洗瑩6連敗晉級決賽

賴清德喊服貿讓5千萬陸人搶台工作 馬英九批頭殼壞掉：怎講出這鬼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「無煤台灣」重中之重 環團要求總統候選人提出實施期程與路徑

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環團北中南周周反空汙、抗暖化，今日在立法院遊行陳抗，約超過200民眾參加，現場不僅有短講，各政黨民代參選人也到現場聲援，表達理念，過程平和。記者彭宣雅／攝影
環團北中南周周反空汙、抗暖化，今日在立法院遊行陳抗，約超過200民眾參加，現場不僅有短講，各政黨民代參選人也到現場聲援，表達理念，過程平和。記者彭宣雅／攝影

環團台灣空氣健康行動聯盟等多個民間團體，今在立法院陳抗，認為總統大選以及立委選舉不到一個月，但仍未提出有效的反空汙政策，環團提出「五個台灣」訴求，其中，「無煤台灣」為重中之重，希望各政黨總統候選人，能提出更具體實踐無煤台灣的路徑及實際規劃。

環團號召北中南周周反空汙、抗暖化，今日在立法院陳抗，約超過200民眾參加，現場不僅有短講，各政黨民代參選人也到現場聲援，表達理念，過程平和。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，過去14年來長期呼籲台灣要無煤，但沒看到執政黨提出無煤台灣政策與期程；過去促成新北、台中、高雄、桃園四都加入無煤城市，台灣明年要選出的總統，也能宣誓加入無煤聯盟；去年執政黨已經宣布淨零台灣，步驟就是要先無煤台灣，八年來環團一直喊，最髒的燃料就是煤，既然宣布淨零，第一個就要先宣布無煤，但很可惜，政策上沒看到，要提出期程表與路徑，不能只喊口號。

葉光芃表示，台灣應該依循2021年世衛發布的新指引，全面加嚴台灣空品管制標準，像是將細懸浮微粒（PM2.5）的年均值下修至5微克/立方米。按照空汙法，至少每四年檢討一次，應在今年度落實檢討的空品管制標準，也是至今延宕不加嚴，無法保障國人健康，另應該普設交通空品測站，而非一般測站，並且定期公布因空汙及氣候變遷疾病負擔等，提出減少的方式。

葉光芃說，要打造健康台灣，第一個要有健康空氣、健康的水、飲食與生活，他認為衛生單位應該要加進來；台灣必須逐步汰除煤油氣，加速擺脫化石燃料，是不可避免的能源轉型趨勢，台灣要邁向無煤、無油、無氣的未來，減少空汙及氣候變遷對健康危害。

陳抗 氣候變遷 立法院 2024 2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 柯文哲

延伸閱讀

環團籲反空汙、抗暖化 盼候選人承諾召開能源國是會議

本命區要大贏！賴清德「雙」選前之夜 台南要動員至少2萬人

影／環團選前籲反空汙抗暖化 尋找台灣氣候總統

環團提30項議題 籲總統候選人簽署「環保團體共同訴求」認同書

相關新聞

驚！東北角知名景點「象鼻岩」鼻子被海浪打斷消失了

新北市東北角東北角海域最有名的岩壁象鼻岩，是陸上的旅遊熱點，也海上娛樂船也是必訪之點，今天下午1點多，傳出遭海浪拍打鼻子...

台鐵新竹段頻誤點惹民怨 竹縣府籲竹北站增停自強號、區間快

大新竹地區不少學生每天都需利用台鐵火車通勤，不過近日卻有大批民代接獲家長陳情，指出台鐵誤點頻繁，甚至還出現班次臨時取消情...

冷氣團南下愈晚愈冷！氣象署估今夜低溫、南部急墜1字頭

冷空氣南下中，愈晚愈冷。「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專表示，北部已明顯轉涼冷，南北溫差大；中部、東半部逐漸降溫中，南...

新冠變異株JN.1 羅一鈞：10月檢出首例為日本境外移入

新冠肺炎變異株JN.1近期在多國出現，全球至少有40個國家和地區監測到JN.1變異株，更不排除成為大陸優勢流行株。疾管署...

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

根據陸媒報導，大陸北方疑似爆發非洲豬瘟疫情，北方多個省份的疫情嚴峻。農業部防檢署表示，並沒有獲得來自中國大陸的相關訊息，...

菲東海面熱帶性低氣壓最新路徑曝 有發展成颱風趨勢

根據中央氣象署網站，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），中心位置在菲律賓東方海面，以每小時19公里速度，向西進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。