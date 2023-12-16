「無煤台灣」重中之重 環團要求總統候選人提出實施期程與路徑

環團台灣空氣健康行動聯盟等多個民間團體，今在立法院陳抗，認為總統大選以及立委選舉不到一個月，但仍未提出有效的反空汙政策，環團提出「五個台灣」訴求，其中，「無煤台灣」為重中之重，希望各政黨總統候選人，能提出更具體實踐無煤台灣的路徑及實際規劃。

環團號召北中南周周反空汙、抗暖化，今日在立法院陳抗，約超過200民眾參加，現場不僅有短講，各政黨民代參選人也到現場聲援，表達理念，過程平和。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，過去14年來長期呼籲台灣要無煤，但沒看到執政黨提出無煤台灣政策與期程；過去促成新北、台中、高雄、桃園四都加入無煤城市，台灣明年要選出的總統，也能宣誓加入無煤聯盟；去年執政黨已經宣布淨零台灣，步驟就是要先無煤台灣，八年來環團一直喊，最髒的燃料就是煤，既然宣布淨零，第一個就要先宣布無煤，但很可惜，政策上沒看到，要提出期程表與路徑，不能只喊口號。

葉光芃表示，台灣應該依循2021年世衛發布的新指引，全面加嚴台灣空品管制標準，像是將細懸浮微粒（PM2.5）的年均值下修至5微克/立方米。按照空汙法，至少每四年檢討一次，應在今年度落實檢討的空品管制標準，也是至今延宕不加嚴，無法保障國人健康，另應該普設交通空品測站，而非一般測站，並且定期公布因空汙及氣候變遷疾病負擔等，提出減少的方式。

葉光芃說，要打造健康台灣，第一個要有健康空氣、健康的水、飲食與生活，他認為衛生單位應該要加進來；台灣必須逐步汰除煤油氣，加速擺脫化石燃料，是不可避免的能源轉型趨勢，台灣要邁向無煤、無油、無氣的未來，減少空汙及氣候變遷對健康危害。