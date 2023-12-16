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COVID-19變異株JN.1 羅一鈞：台灣僅零星檢出

中央社／ 台北16日電
疾管署發言人羅一鈞說，台灣最早在10月20日自日本境外移入，本土目前僅零星檢出，主流仍為屬於XBB的EG.5。聯合報資料照片
疾管署發言人羅一鈞說，台灣最早在10月20日自日本境外移入，本土目前僅零星檢出，主流仍為屬於XBB的EG.5。聯合報資料照片

COVID-19變異株JN.1近日多國流行，甚至不排除成為中國主流株。疾管署發言人羅一鈞今天說，台灣最早在10月20日自日本境外移入，本土目前僅零星檢出，主流仍為屬於XBB的EG.5。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情常態化，台灣自今年5月起從法定傳染病第5類調整為第4類，與流感併發重症、地方性斑疹傷寒等疫病相同。

不過，中國國家疾控局昨天表示，COVID-19目前在全球流行比重增加的JN.1變異株，中國國內截至12月10日止已發現7個本土病例。受全球流行及境外輸入影響，未來不排除可能成為主要流行株。

各界關注台灣情況，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天透過簡訊說明，JN.1是BA.2.86的子代，台灣JN.1病例最早是10月20日自日本境外移入，本土檢出最早是10月30日，迄今均為零星檢出。

羅一鈞表示，現行每週疫情週報，JN.1併入BA.2.86統計，本土占比低於5%、境外移入占比低於20%，均尚未成為主流病毒株，主流病毒株仍為屬於XBB的EG.5。

世界衛生組織（WHO）11月底針對BA2.86和相關子代的風險評估結果為「低風險」，因免疫逃脫可能造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升，且現在XBB疫苗對JN.1仍具保護力，建議民眾接種XBB疫苗。

羅一鈞指出，依據WHO在12月15日公布最新疫苗建議，COVID-19疫苗無須更換疫苗株，繼續沿用XBB.1.5即可；最近何大一團隊發表的研究，由人類血清中和試驗顯示，XBB.1.5疫苗對XBB品系子代（EG.5,、HK.3、HV.1）及新興變異株（BA.2.86、JN.1）都有保護力。

根據疾管署12日公布近4週監測變異株占比，本土病例中，XBB占97%，重點變異株以EG.5（87%）為多，其次為XBB.1.16（4%）及BA.2.86、XBB.1.9.1（各3%）。

至於境外移入部分，XBB占81%，重點變異株以EG.5（58%）為多，其次為BA.2.86（19%）及XBB.1.16、XBB.1.5、XBB.2.3（各5%）。

疫苗 BA BA.2

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