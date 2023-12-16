草莓融入中壢特產 現場打卡可獲草莓冰淇淋

冬天必吃的水果之一就是草莓，中華民國農會中壢辦事處今明2天於中壢草莓學校舉行創新草莓產業文化暨行銷推廣活動，現場有許多好玩的草莓體驗，還有新研發的草莓甘錵、草莓口味米香花生酥等新產品，中午12時至下午3時至現場消費拍照打卡並標註中華民國農會中壢辦事處，還可以獲草莓冰淇淋1杯。

桃園市政府與中華民國農會中壢辦事處積極推動農業發展，將原本傳統農業，輔導轉型為樂活養生、休閒觀光的精緻化都市農業。目前桃園包含中壢、觀音、蘆竹、平鎮、新屋、八德、大溪等7個行政區域都有農民種植草莓，並積極推廣都市樂活體驗。

桃園市副市長蘇俊賓今前往體驗採草莓及品嘗草莓冰淇淋表示，中華民國農會中壢辦事處首次行銷推廣草莓種植，桃園過去種植草莓面積約6公頃，近年增加至10公頃未來持續運用智慧科技在各種農業種植技術，研究減少農藥使用，讓面積逐步擴大。

蘇俊賓說，草莓是高經濟價值作物也相當嬌貴，市府會支持青農繼續擴大種植，希望讓優質的草莓在桃園產量持續增加，讓民眾能在桃園採草莓，並逐步將草莓從生產地到消費距離逐步拉近。

今活動現場除了集結青農、農場展售外、還有新產品亮相及草莓冰淇淋免費吃，其中最特別的新產品便是將中壢遠近馳名的花生酥糖加入草莓，推出草莓米香花生酥，而草莓甘錵飲品，滋味特別又美味，歡迎品嘗農民農會自行研發的商品，鼓勵桃園在地農民，並增加農業附加價值。