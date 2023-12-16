新冠變異株JN.1 羅一鈞：10月檢出首例為日本境外移入

新冠肺炎變異株JN.1近期在多國出現，全球至少有40個國家和地區監測到JN.1變異株，更不排除成為大陸優勢流行株。疾管署發言人羅一鈞表示，我國最早檢出JN.1是在10月20日時，為日本境外移入，本土病例仍屬零星檢出，目前主流病毒株仍是EG.5。

羅一鈞說，JN.1是新冠變異株BA.2' rel='BA.2' data-rel='/2/188383' class='tag'>BA.2.86的子代，世界衛生組織WHO上月底針對BA.2.86和相關子代的風險評估結果為「低風險」，因免疫逃脫可能造成一波傳播上升，但無證據顯示重症率上升。且目前XBB疫苗對JN.1仍具保護力，建議民眾接種XBB疫苗。

根據世衛15日公布最新疫苗建議：新冠疫苗無須更換疫苗株，繼續沿用目前的XBB.1.5即可。根據美國何大一博士團隊最新研究顯示，接種XBB疫苗可大幅增加接種者對抗目前新冠流行株（XBB.1.5和EG.5.1），及新興變異株（如HV.1、HK.3、JD.1、JN.1）的免疫反應，中和抗體上升可達27倍，建議民眾接種XBB疫苗提升自我保護力。

羅一鈞表示，我國最早檢出JN.1是10月20日為日本境外移入病例，而本土最早檢出則是在10月30日。本土為零星檢出，統計上與BA.2.86合併計算，本土占比低於5%、境外移入占比低於20%，均尚未成為主流病毒株，「主流病毒株仍為屬於XBB的EG.5」。

根據本周疾管署疫報公佈的近四周監測結果：本土病例中XBB占97%最多；重點變異株以 EG.5 （87%） 為多，其次為 XBB.1.16 （4%） 及 BA.2.86 / XBB.1.9.1 （各3%） 。境外移入也是XBB占81%最多，重點變異株以EG.5（58%） 為多，其次為 BA.2.86 （19%） 及 XBB.1.16/ XBB.1.5/ XBB.2.3 （各5%） 。

大陸國家疾控局表示，在自11月首次發現本土JN.1變異株以來，大陸本土病例裡共監測到7例JN.1變異株，後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。