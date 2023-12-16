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傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

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傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
為防堵非洲豬瘟入台，來自疫區的旅客若攜帶豬肉製品入境，第一次就會被罰20萬。本報資料照片
為防堵非洲豬瘟入台，來自疫區的旅客若攜帶豬肉製品入境，第一次就會被罰20萬。本報資料照片

根據陸媒報導，大陸北方疑似爆發非洲豬瘟疫情，北方多個省份的疫情嚴峻。農業部防檢署表示，並沒有獲得來自中國大陸的相關訊息，且對方對於項國際組織通報也並不明朗，但我國還是要做好防疫措施，即將進入春節返鄉旺季，民眾應該嚴守不攜帶任何豬肉製品返台的鐵律，同時牧場人員要做好生物安全工作，共同防堵非洲豬瘟。

農業部防檢署副署長徐榮彬表示，非洲豬瘟防疫，我國一直在做，從未鬆懈，主要策略是將疫情阻擋在邊境，即將進入返鄉旺季，過年前，不論從中國大陸，或者周邊國家進出國門，絕對不准攜帶任何含有豬肉製品，有些民眾會用郵包郵寄的，現在查察非常嚴格，一但觸法，就是開罰20萬元，不少民眾不慎觸法，被罰一次就怕到；這些豬肉製品被查獲就是銷毀，不可能進入廚餘系統，因此我國的毛豬吃到這些豬肉製品的機會不高。

徐榮彬表示，針對外傳中國大陸北方非洲豬瘟疫情嚴峻，防檢署並沒有收到相關訊息，中國大陸也不會告知，這類的疫情，大陸通報世界動物衛生組織（WOAH）也都慢吞吞的；目前查獲的違規帶入的豬肉製品，有將近一成帶有病毒，因此判斷，這些病豬都拿去做了加工，這樣疫情永遠無法去除，沒有嚴格的控管，是這疾病最大的疑慮點。

徐榮彬說，我國要做好自身的防護，除了不攜帶任何豬肉製品來台以外，畜牧場人員也要做好生物安全防治工作，才可共同抵抗非洲豬瘟疫情。

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