「帝王條款」引關注 交通部也推出漫畫倡「行人優先」

一名國中生創作的漫畫「帝王條款」，近來引起熱議。交通部也推出「行人優先 停車再開」的漫畫，有網友分享到「反攻大路」社團，獲得好評。

針對日前「帝王條款」的爭議，交通部低調不表示意見，會持續加強對駕駛人及行人的宣導。

而交通部推出的「行人優先 停車再開」的漫畫，畫有機車騎士停讓斑馬線上的行人。並寫「交通安全行為學 路口停讓」、「等幾分鐘又何妨，文明駕駛就要記得路口停讓」。網友表示，圖中的人物都是面帶微笑，圖下面的附帶解說更令人暖心。

網友分享看法，漫畫有人行道，雖然沒有號誌，但戴安全帽的駕駛微笑停讓行人。過馬路的行人微笑示意，也以正常步伐，不嬉鬧通過。正向傳達用路人互相尊重的理想。所有的標語都是以保護行人為出發點，並宣達這樣才是文明才是安全。或許以美術的角度來看，筆法不夠洗鍊，但是毫無模糊空間的的宣達了正向優質的用路觀。