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冷氣團南下！北部明顯降溫 明天最冷、低溫下探11度

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天北部、東北部開始明顯降溫，基隆北海岸與東北部山區整天有陣雨，其他北部與花東是多雲短暫雨。本報資料照片
今天北部、東北部開始明顯降溫，基隆北海岸與東北部山區整天有陣雨，其他北部與花東是多雲短暫雨。本報資料照片

大陸冷氣團南下，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天北部、東北部開始明顯降溫，一早氣溫從20度左右開始向下，今天深夜到明天清晨北部東北部市區低溫13度左右，郊區低溫10-11度。中部低溫13-15度，南部低溫16-17度，花東低溫14-16度，會是相當有感的降溫。

降雨方面，廖于霆表示，只有在東北風迎風面的基隆北海岸與東北部山區整天有陣雨，其他北部與花東是多雲短暫雨，桃園以南則是多雲或多雲時晴的天氣為主。

這波大陸冷氣團影響到明天，廖于霆說，明天北部東、北部全天感受寒冷，白天高溫不超過15度，低溫在11-13度間徘徊。中部白天高溫可以來到18-20度，但早晚也只有12-14度。南部白天高溫21-23度，夜間低溫16-17度。花東地區白天高溫18-20度，低溫14-16度。中南部日夜溫差拉大。降雨也只有在基隆北海岸與東北角山區較有機會，其他地區天氣相對穩定。

下周一冷空氣減弱，各地高低溫明顯回升，不過，廖于霆說，很快地下波冷氣團在下周三又要報到，屆時下周四周五北部東北部又要大幅降溫，低溫下探10度。

他說，可以說下周整周台灣感覺都偏寒冷，跟前一周相比落差很大。12月份上半月台灣氣溫相對偏暖，不過到了下半月北方冷空氣開始活躍，比較厚的保暖衣物可以開始派上用場。

低溫 冷氣團

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