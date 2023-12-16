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長期天氣展望 未來2周氣溫偏低、冷空氣影響時間長
中央氣象署發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來兩周氣溫偏低，降雨皆以北部及東半部局部短暫雨為主。冷空氣影響時間長，注意保暖。
氣象署說，模式預測未來第1周（今天起至下周五），期初受鋒面及大陸冷氣團、期末受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，降雨以北部及東半部局部短暫雨為主。12月23日至29日，期初氣溫短暫回升，期中至期末氣溫仍偏低。未來兩周受北方系統影響時間較長。
第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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