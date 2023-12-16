南迴的醫療燈塔 全國最美衛生所打造醫院級復健中心 每月吸引400多人次

南迴公路上超過100公里沒有一家醫院，造成當地民眾就醫不便。爲解決南迴公路醫療困境，「台東縣大武鄉衛生所暨緊急醫療照護中心」2020年9月正式啟用，大武鄉衛生所長林樹婷說，衛生所結合24小時急診、遠距視訊醫療、復健治療等，讓民眾獲得醫療服務。衛福部健保署長石崇良說，大武鄉衛生所是全國最美麗的衛生所，更是南迴地區24小時的醫療中心、醫療燈塔。

大武鄉衛生所長林樹婷說，去年開始，衛生所自行增聘物理治療師、設置復健室，並由高醫附醫支援復健科門診，為患者復健治療，復健設施也都是由高醫附醫提供意見，成為醫院等級的復健中心。復健科門診為一周一診，每次約有50、60位患者就醫，每個月累積約400多人次。

林樹婷指出，復健科患者族群有長期低頭工作的廚師出現肩頸痠痛，以及退化性關節炎、中風等患者。復健室內設有中風患者使用的復健儀器，增進雙腿肌力、協助站立及有手部精細動作等訓練。

衛生所部分負擔40元，免掛號費，一次復健療程需進行6次治療，相較至大醫院復健，節省許多時間及費用。林樹婷說，曾有民眾反映到台東就醫，必須自行包車前往，每次來回需3000元，來回車程達3小時，若每次復健都是包車前往，光是交通費將高達1.8萬元，真是勞民傷財。

昨在大武鄉衛生所現場，石崇良於急診室、眼科診療也視察遠距醫療。高醫附醫眼科主治醫師宋紹瑜於遠距診療則表示，加入遠距醫療約一年多，眼睛遠距檢查為患者在大武鄉衛生所進行，並將影響上傳至高醫附醫眼科門診，再由醫師診斷，讓患者在衛生所即可獲得治療。檢查發現，大武鄉附近患者多有乾眼症、糖尿病視網膜病變等，建議糖尿病患者應定期進行眼底攝影檢查視網膜、黃斑部。

石崇良說，遠距醫療所使用的眼底鏡檢查，不需要散瞳檢查，可以節省患者約30分鐘的時間，診斷相當方便。特別是現在眼科醫師人數，一年約新增不到30人，人數相當稀少，眼科醫師要加入偏鄉醫療是相當困難的事情，但如今有好的遠距檢查工具，讓大武等偏鄉民眾，一周有三次眼科遠距門診，眼睛視力獲得良好照顧。

至衛生所急診支援的高醫附醫急診部主治醫師王品涵已到衛生所支援2年，平均一個月2次，每次約2至3天。患者常見疾病為感冒、發燒、外傷，或是觀光客意外事件。如周四就收治一名50多歲日本女性觀光客，來台東騎單車旅遊，卻不小心摔車，導致下巴撕裂傷需要縫合的事件。另大武鄉附近民眾就醫習慣與都會區民眾不同，常常會拖的比較久一點，約一至二周才會就醫。

大武鄉衛生所消化內科醫師陳金蘭表示，衛生所也提供大腸鏡、胃鏡一條龍檢查服務，但因衛生所空間有限，無法設置麻醉後的恢復室，且無麻醉科醫師支援，無法進行無痛大腸鏡及胃鏡檢查，間接影響民眾檢查意願，但若經大腸鏡檢查發現，2公分以內的息肉，均可以立即切除。

陳金蘭說，門診曾收治一名50多歲男性，腸胃不舒服前來就醫，經胃鏡檢查時，竟意外發現罹患早期食道癌，立即安排至高醫附醫手術切除，並再回到衛生所追蹤，目前恢復情形良好、將持續追蹤。她說，大武鄉等偏鄉民眾常有吃檳榔、吸菸、喝酒等習慣，應定期檢查口腔有無異常變化。

「還好衛生所有大腸鏡檢查，不然，她還會拖一段時間，才會就醫。」一名60多歲女性，其實糞便早偶有出血情形，但沒有不舒服，不以為意，後續經大腸癌篩檢的糞便潛血檢查發現異常。陳金蘭說，患者檢體經高醫附醫判斷為第三期大腸癌，立即安排手術切除，現正追蹤治療。