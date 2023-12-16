快訊

大選前一個月 美宣布對台新一波軍售 金額約3億美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷氣團襲台氣溫遽降 吳德榮：愈晚愈濕冷 探10度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天強冷空氣南下，吳德榮說，北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降、轉冷。本報資料照片
今天強冷空氣南下，吳德榮說，北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降、轉冷。本報資料照片

今天北台灣轉濕冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面低雲增多，伴隨降水回波消長，有局部降雨。各地氣氣溫下降中，最低氣溫將出現在今夜。

今天強冷空氣南下，吳德榮說，北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降、轉冷；北部19降至10度，中部12至25度，南部15至28度、東部11至26度。

吳德榮表示，明天北台灣濕冷，中南部白天涼、早晚冷；周末兩天應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，台北觀測站的最低氣溫將符合大陸冷氣團的定義，並有達強烈大陸冷氣團的機率，今晚明晨、北台灣都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分沿海及平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮表示，下周一白天至下周二下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下周二晚起至下周五另一股規模更大、影響更持久的冷空氣抵達；但最新模擬的強度，略微調弱、與前波相近，仍持續調整中，應密切觀察。下周六白天起冷空氣才逐漸減弱。

吳德榮 冷氣團 保暖

延伸閱讀

吳德榮：周六起入冬最強極地大陸氣團來襲 下周二恐寒流

冷！11度 吳德榮：今明白天晴暖入夜極冷溫差大

吳德榮：今轉晴明再下雨 周四起大陸高壓籠罩晝暖夜冷

今北台灣濕冷 吳德榮：下周一鋒面到、降雨明顯

相關新聞

國內碳權交易草案出爐 禁重複交易

台灣碳權交易所將在下周五（廿二日）開賣第一筆國外碳權交易，如今國內碳權交易草案也出爐。環境部昨預告「溫室氣體減量額度交易...

三讀通過 不實營養訊息最高罰30萬

「營養及健康飲食促進法」昨三讀通過，未來只要傳播不實營養及健康飲食消息，影響人民健康之虞者，可處三萬至卅萬元罰鍰。專家認...

600萬國際客 業者嘆沒觀光財

交通部觀光署昨於桃機喜迎第六百萬名國際旅客，宣示明年加入「千萬俱樂部」恢復疫情前水準，但攤開觀光署數據來看，六百萬國際旅...

CAR-T治療 省下819萬 女台商獲首例健保補助

CAR-T細胞治療過去僅能自費使用，每次要價千萬以上，健保署十一月起將CAR-T療法納入健保給付，花蓮慈濟接受淋巴癌治療...

冷氣團襲台氣溫遽降 吳德榮：愈晚愈濕冷 探10度低溫

今天北台灣轉濕冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面低雲增多，伴隨降...

敦煌石窟 珍貴文物真跡來台

兩岸攜手籌辦十三年的「絲路光華─敦煌石窟藝術特展」，即日起在佛光山佛陀紀念館展出四個月，重現已封窟的敦煌莫高窟三座石窟及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。