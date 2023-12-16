冷氣團襲台氣溫遽降 吳德榮：愈晚愈濕冷 探10度低溫

今天北台灣轉濕冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面低雲增多，伴隨降水回波消長，有局部降雨。各地氣氣溫下降中，最低氣溫將出現在今夜。

今天強冷空氣南下，吳德榮說，北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降、轉冷；北部19降至10度，中部12至25度，南部15至28度、東部11至26度。

吳德榮表示，明天北台灣濕冷，中南部白天涼、早晚冷；周末兩天應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，台北觀測站的最低氣溫將符合大陸冷氣團的定義，並有達強烈大陸冷氣團的機率，今晚明晨、北台灣都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分沿海及平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮表示，下周一白天至下周二下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下周二晚起至下周五另一股規模更大、影響更持久的冷空氣抵達；但最新模擬的強度，略微調弱、與前波相近，仍持續調整中，應密切觀察。下周六白天起冷空氣才逐漸減弱。