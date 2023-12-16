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退休力大調查／友善環境 朱王双鳳熱忱態度感動消費者

聯合報／ 記者劉星君
屏基7-ELEVEN超商店員朱王双鳳。記者劉學聖／攝影
屏基7-ELEVEN超商店員朱王双鳳。記者劉學聖／攝影

「歡迎光臨！」朱王双鳳熱情向來客問候，這裡是屏東基督教醫院內7-ELEVEN屏基門市，是7-ELEVEN與畢嘉士基金會攜手首創的樂齡門市，開店三年，店員由中高齡人士組成，超商工作多元，微波餐點、結帳、寄件取貨等，難不倒他們，基金會與超商也為中高齡者職務再設計，打造友善環境。

六十一歲的朱王双鳳曾任幼教老師、保母近廿年，近三年轉戰超商店員，也是屏基門市創店員工，是九名店員中最高齡者。「我的心沒有退休！」充滿朝氣的朱王双鳳說，在醫院超商工作，有時遇到以前的學生家長，消費者也多醫護人員、患者，有些患者固定時間回診，彼此熟悉後，問候也有了溫度。

超商工作包括結帳、集點、寄件取貨、製作咖啡、微波餐點、影印列印，要在短短幾分鐘完成，考驗「高年級實習生」。一開始為讓自己趕快上手，朱王双鳳將工作事項、提醒，寫在筆記本隨身攜帶，列出今天要做的事項清單。

她笑說，「遇到較不熟悉項目，卡關時，趕快找支援，問店長」，也會跟客人仔細說明。畢嘉士基金會指出，希望以「保有長輩原有的退休生活」為前提，提供彈性排班工時，所以相較一般門市，須招募一倍以上人力。

畢嘉士基金會公關專員陳宛忻說，中高齡長輩投入職場，重要是「破除刻板印象」，打破什麼年齡就一定或不能做什麼的框架，也要給他們鼓勵，「學得慢不代表不會」。

超商 中高齡

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屏基7-ELEVEN年紀最長店員 61歲朱王双鳳「我的心沒有退休」！

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